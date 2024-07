Xbox Game Pass : voilà l’idée étonnante de Microsoft pour attirer toujours plus de joueurs dans son giron

D'après un rapport récent de Windows Central, Microsoft travaille actuellement sur un nouvel abonnement pour le Xbox Game Pass. Via cette formule atypique, le constructeur espère attirer encore plus de joueurs, qu'ils aient d'ailleurs une console Xbox ou non. Explications.

Alors que Microsoft vient de procéder à des changements de taille dans le fonctionnement du Xbox Game Pass, un nouveau rapport de Windows Central apporte quelques précisions sur les futurs projets de la firme concernant son service gaming.

Si l'on en croit les informations rapportées par Jez Corden de Windows Central, le constructeur américain envisage de lancer d'autres formules d'abonnement. L'idée étant évidemment d'attirer toujours plus de joueurs dans son giron. Dans un long article, le journaliste explique avoir entendu plusieurs sources chez Microsoft évoquer un abonnement du XGP uniquement tourné vers le cloud, et par extension moins cher que le Xbox Game Pass Ultimate.

Une formule du Game Pass 100 % Cloud pour séduire plus de joueurs

Toujours selon ses dires, cette formule “serait conçue pour les utilisateurs qui ne sont tout simplement pas intéressés par l'achat d'une console Xbox, ce qui pourrait inclure des joueurs de plateformes concurrentes”. Avec cette offre reposant uniquement sur le Xbox Cloud Gaming, Microsoft pourrait donc séduire les possesseurs de PlayStation 5 ou de Nintendo Switch qui ne veulent pas investir dans une Xbox Series X ou Series S.

En outre, il existe également des marchés où les frais d'importation et les taxes font exploser le prix d'achat d'une Xbox. Avec cet abonnement, “Microsoft pourrait avaler une partie de ces coûts matériels pour les centres de données du Xbox Cloud Gaming dans le cadre d'un investissement à plus long terme dans de nouveaux acteurs, dans des régions de jeu sur console non traditionnelles”. Par ailleurs, Microsoft pourrait monétiser davantage le Xbox Cloud Gaming avec cette offre. Pour ce faire, la firme de Redmond envisagerait de permettre aux utilisateurs d'acheter des jeux au format numérique. En soi, le lancement de cette formule serait dans la logique des choses. Dernièrement, Microsoft a signé un partenariat avec Amazon qui permet aux joueurs d'accéder au Xbox Cloud Gaming via les dongles Fire TV Stick de la marque.

Enfin et toujours selon les indiscrétions rapportées par Jez Corden, l'abonnement Amis et Famille du Xbox Game Pass ne serait pas définitivement enterré. Pour rappel, cette formule, qui permettait à 5 personnes de se partager un accès au Xbox Game Pass Ultimate, avait été testée entre septembre 2022 et août 2023. Finalement, elle n'a jamais été lancée officiellement.

Source : Windows Central