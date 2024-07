Xbox Game Pass : voici les nouveautés jeux de l’été 2024 et il y a du beau monde

Microsoft vient tout juste de dévoiler la liste des nouveaux jeux à venir dans le catalogue du Xbox Game Pass. Et autant dire qu'il y aura de quoi faire cet été.

Si comme nous, vous avez peut-être écumé le catalogue du Xbox Game Pass en long, en large et en travers, vous devez être en manque de nouveautés. Cela tombe bien, Microsoft vient tout juste de dévoiler la liste des nouveaux titres à venir sur le XGP en juillet 2024.

Et autant dire qu'il y aura de quoi faire cet été, bien au frais sur son canapé/fauteuil gamer. S'il faudra se passer toutefois de jeux à gros budget, les sorties du mois sont plutôt prometteuses et méritent à coup sûr le coup d'oeil.

Liste des jeux de juillet 2024 sur le Xbox Game Pass

Mais sans plus attendre, voici la liste exhaustive des nouveaux jeux à venir sur le Xbox Game Pass :

Magical Delicacy (Cloud, console & PC) – Disponible dès maintenant

Flock (Cloud, console & PC) – Disponible dès maintenant

Flintlock : The Siege of Dawn (Cloud, PC & Xbox Series X/S) – 18 juillet

Dungeons of Hinterberg (Cloud, PC & Xbox Series X/S) – 18 juillet

Kunitsu-Gami – Path of Godess (Cloud, console & PC) – 19 juillet

Dans cette sélection, on vous conseillera d'essayer Flintlock : The Siege of Dawn, surtout si vous êtes fans des Souls Like. Ce nouveau RPG d'action, développé par les créateurs du sous-côté Ashen, promet des combats ultra dynamiques mêlant corps-à-corps, poudre à canon et magie pour des combos dévastateurs.

Dans un tout autre genre, Dungeons of Hinterberg devrait également mériter votre attention. Ce RPG d'action affiche une patte graphique assez unique, avec son Cell-Shading rappelant certaines productions récentes comme Roller Drome ou Voids Bastards. Au programme, des déplacements en surf et en tyrolienne, des combats nerveux, des énigmes et des réalités parallèles.

Enfin, concluons ce tour d'horizon avec Kunitsu-Gami : Path of Godess. Pour résumer, ce jeu propose une formule assez originale qui mêle action, tower-defense et stratégie. Pour en savoir plus, on vous invite à lire notre test complet de ce titre séduisant par bien des aspects. En effet, nous avons pu l'essayé durant plusieurs heures, à quelques jours de sa sortie officielle.