Xbox Game Pass : Wo Long Fallen Dynasty, F1 22, voici les nouveautés au catalogue

Microsoft vient d'annoncer l'arrivée d'une nouvelle poignée de jeux sur le catalogue du Xbox Game Pass. Au programme, de la simulation automobile, du JRPG, et un Souls Like prenant place dans une version dark fantasy de la Chine médiévale. En piste.

Il faut bien reconnaître que les abonnés au Xbox Game Pass ont eu de quoi faire depuis ce début d'année 2023. Entre le lancement surprise de l'excellent Hi-Fi Rush, l'arrivée d'Age of Empire 2 et du cultissime James Bond 007 : GoldenEye, les joueurs ont eu l'embarras du choix. En février 2023, Cities Skyline a rejoint le catalogue, suivi du très attendu Atomic Heart, sorte de Bioshock prenant place dans une Russie dystopique.

Mais ce n'est pas fini évidemment. Microsoft vient tout juste d'annoncer l'arrivée d'une poignée de titres supplémentaires sur son service gaming entre la fin février et le début mars 2023.

Liste des nouveaux jeux à venir sur le Xbox Game Pass en février 2023

Sans plus attendre, en voici la liste complète et détaillée :

Merge & Blade (cloud, consoles & PC) – 28 février

Soul Hackers 2 (cloud, consoles & PC) – 28 février

F1 22 via EA Play (consoles & PC) – 2 mars

Wo Long : Fallen Dynasty (cloud, console & PC) – 3 mars

Parmi ces nouveautés, on vous recommande de jeter un coup d'oeil à Soul Hackers 2, surtout si vous avez apprécié les récents JRPG d'action sortis sur le marché comme l'excellent Scarlett Nexus. Dans l'univers dystopique et futuriste de Soul Hackers 2, vous incarnez deux agents créés par une IA surpuissante dont la mission est d'empêcher l'apocalypse.

Quant à notre seconde recommandation, il s'agit bien entendu de Wo Long : Fallen Dynasty. Ce nouveau Souls Like, développé par la Team Ninja (Nioh 1 et 2), prend place en 184 après JC dans une Chine médiévale alternative. Alors que la dynastie des Han touche à sa fin, l'Empire du Milieu est sur le point de sombrer dans le chaos et de s'effondrer. Côté gameplay, si vous avez joué aux jeux Nioh, vous ne serez pas dépaysés, bien au contraire. On retrouve les combats nerveux et exigeants de la licence, avec toutefois quelques nouveautés bien senties.

Pour conclure, sachez que plusieurs jeux quittent quant à eux le catalogue du Game Pass. On retrouve parmi eux Alien Isolation, Crown Trick, DragonBall Z FighterZ ou encore Octopath Traveler.