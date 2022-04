Le Xbox Game Pass pourrait bientôt proposer un pack Famille

Le Xbox Game Pass ne dispose pour le moment pas d’offre familiale. Une lacune qui pourrait être prochainement comblée, selon le site Windows Central. L’idée serait de réunir jusqu’à cinq comptes dans un abonnement unique.

Aujourd’hui, beaucoup de services à abonnement proposent un pack familial. Pour un tarif un peu plus élevé, plusieurs utilisateurs peuvent s'en servir simultanément. Netflix, Disney +, Spotify, Nintendo… même Microsoft avec Office 365. Pourtant, son Xbox Game Pass n’en bénéficie pas. Une lacune bientôt comblée, selon Windows Central.

Le site affirme en effet que Microsoft travaille actuellement sur un abonnement familial pour le Game Pass, réunissant jusqu'à cinq comptes. Il pourrait arriver très bientôt, puisqu’on évoque un lancement cette année.

Le Xbox Game Pass n’a pas d’abonnement famille

Un seul abonnement Xbox Game Pass ne permet pas de jouer sur deux terminaux en même temps. Si un utilisateur est sur Sea of Thieves sur PC, un autre ne peut pas lancer Forza Horizon sur la Series X en se servant du même compte. Certaines familles doivent alors prendre plusieurs abonnements. L’idée de Microsoft serait de proposer un pack, plus cher, mais plus avantageux financièrement que des comptes séparés. Ces comptes rattachés proposeraient exactement la même chose qu’un compte principal.

A lire aussi – Le nouveau PlayStation Plus n’intègrera pas cette fonctionnalité très attendue

Pour le moment, Windows Central avoue être un peu dans le flou concernant le tarif que pourrait proposer Microsoft. De même, on ne sait pas encore quelle offre serait incluse dans ce pack famille. Cela ne concernerait il que le Xbox Game Pass Ultimate, soit l’offre la plus onéreuse ? Possible. En tout cas, la firme de Redmond serait toujours en train de travailler sur sa copie.

Pour rappel, le Game Pass de Microsoft est au centre de son écosystème. En échange d’un abonnement, l’utilisateur peut jouer à tous les titres du catalogue de manière illimitée, soit sur console, soit sur PC, soit via directement via le cloud (même sur smartphone). Le service propose trois offres : deux à 10 euros pour le jeu sur PC ou console, et une à 13 euros regroupant les deux ainsi que le jeu cloud.

Source : Windows Central