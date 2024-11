Xbox Game Pass : il y a du lourd en novembre, à commencer par ce jeu attendu depuis 17 ans

Microsoft vient tout juste de dévoiler la liste des nouveaux jeux à venir dans le catalogue du Xbox Game Pass en novembre 2024. Autant dire qu'il y a du lourd, à commencer par un jeu attendu depuis 17 ans par les fans !

Alors que les abonnés au Xbox Game Pass ont dû se contenter de quelques nouveautés seulement en septembre dernier comme Frostpunk 2 et Ara : History Untold, Microsoft vient tout juste de dévoiler la liste des jeux à venir sur son service gaming en novembre 2024.

Et bonne nouvelle pour les joueurs, il faut s'attendre à du très lourd sur le Game Pass ce mois-ci. Tout d'abord et dès ce 20 novembre, les abonnés vont enfin pouvoir découvrir la suite très attendue d'un titre culte sorti 17 ans plus tôt. Et oui, Stalker 2 : Heart of Chernobyl débarque enfin sur PC et Xbox Series X/S !

Stalker 2 : Heart of Tchernobyl débarque enfin sur le Game Pass

Annoncé pour la première fois en 2020, le jeu devait sortir à l'origine sur nos machines en 2022. Mais un certain Vladimir Poutine a malheureusement bouleversé la vie du studio ukrainien GSC Game World en déclarant la guerre. Comme de nombreux acteurs du jeu vidéo ukrainien, les équipes de GSC Game World ont été durement impactées par le conflit armé avec la Russie.

Pour rappel, Stalker 2 vous met dans la peau d'un chasseur de reliques dans la tristement célèbre zone d'exclusion de Tchernobyl. Dans cet environnement hostile regorgeant de dangers, d'anomalies surnaturelles et d'artefacts puissants, vous allez devoir construire votre légende.

Le reste des jeux attendus sur le Game Pass en novembre

Bien entendu, Stalker 2 n'est pas le seul titre à rejoindre le catalogue du Xbox Game Pass en novembre 2024 :

Microsoft Flight Simulator 2024 : Disponible (Cloud, PC et Xbox Series X/S)

Little Kitty, Big City : 20 novembre (Console)

PlateUp! : 20 novembre (Console)

Nine Sols : 26 novembre (Cloud, PC et Xbox Series X/S)

Aliens : Dark Descent (Cloud, console et PC)

Dans cette nouvelle fournée, on vous conseille de jeter un coup d'oeil à Nine Sols, surtout si vous êtes fans de jeux de plateformes et d'action en 2D. Le titre, qui puise son inspiration notamment chez Sekiro, compte proposer des combats techniques et ardus.