Xbox annonce les jeux qui rejoignent le catalogue du Game Pass pour fin septembre, on va se régaler

Trois jeux seront ajoutés au Xbox Game Pass ces prochains jours. Les joueurs PC sont particulièrement gâtés, les abonnés au Game Pass Standard sont oubliés.

Deux semaines après une première fournée de septembre, Xbox annonce l'arrivée de trois nouveaux jeux pour la seconde moitié du mois. Et vous ne risquez pas de vous ennuyer, puisque deux d'entre promettent de très longues sessions de jeu en perspective.

Notez qu'avec le changement de stratégie du Xbox Game Pass, l'abonnement de base pour console, renommé Game Pass Standard, ne bénéficie pas toujours des dernières sorties. C'est notamment le cas pour cette sélection, qui contient, il faut le dire, deux jeux PC. Avec ces nouvelles formules auxquelles il faut s'habituer, Microsoft précise pour chaque jeu quel abonnement est nécessaire pour pouvoir en profiter.

Les joueurs PC abonnés au Game Pass vont être gâtés

Voici donc les trois titres qui alimentent le catalogue du Game Pass dans les jours qui viennent :

Wargroove 2 (Cloud, Console et PC) : 19 septembre, Game Pass Ultimate et PC Game Pass

: 19 septembre, Game Pass Ultimate et PC Game Pass Frostpunk 2 (PC) : 20 septembre, Game Pass Ultimate et PC Game Pass

: 20 septembre, Game Pass Ultimate et PC Game Pass Ara: History Untold (PC) : 24 septembre, Game Pass Ultimate et PC Game Pass

Wargroove 2 est un jeu de stratégie au tour par tour. L'éditeur promet une “aventure pleine de rebondissements, des alliances improbables, des ennemis inattendus et de sombres intrigues de vengeance”. Le titre intègre des outils de personnalisation pour créer ses propres cartes, cinématiques et campagnes.

Frostpunk 2 est un jeu de gestion dans lequel vous devez faire survivre et développer votre communauté dans un monde post-apocalyptique glacial. Votre rôle est d'empêcher vos citoyens de mourir de froid, de faim et d'autres dangers pour les contenter et ne pas être renversé du pouvoir.

Ara: History Untold se présente comme un 4X historique. Sur le papier, il ressemble beaucoup à un Civilization ou à un Humankind, mais il promet de mieux mettre en avant les arts et la culture que ses concurrents.

Les membres du PC Game Pass et du Game Pass Ultimate pourront aussi accéder à une période d'essai sur EA Sports FC 25, permettant de jouer jusqu'à 10 heures via EA Play à partir du 20 septembre. L'accès anticipé commence à cette date, la sortie officielle est programmée au 27 septembre. Mais le jeu n'arrivera probablement pas sur le Game Pass avant la fin de la saison de football en Europe.