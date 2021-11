Xbox Game Pass : Evil Genius 2, Dragon Age, voici les jeux à venir en novembre 2021

Le Xbox Game Pass va accueillir de nouveaux jeux d'ici la fin du mois de novembre. Microsoft vient tout juste d'en dévoiler la liste complète. Certains titres deviennent jouables via le cloud, à l'image de Dragon Age : Origins ou le cultissime Dead Space, tandis que des jeux inédits vont faire leur entrée sur le catalogue comme Evil Genius 2 : World Domination ou encore Mortal Shell.

Il fait bon être abonné au Xbox Game Pass ces temps-ci. Il faut dire que le service de gaming de Microsoft étoffe son offre mois après mois, avec un catalogue toujours plus fourni. À l'occasion des 20 ans de la première Xbox et de la saga Halo, Microsoft a fait une belle surprise aux joueurs ce lundi 15 novembre 2021. En effet, la bêta publique du multijoueur de Halo Infinite est maintenant disponible pour tout le monde, que ce soit en passant par Steam ou via le Game Pass consoles et PC.

Et dans la foulée de cette annonce, le constructeur vient tout juste de dévoiler la liste des jeux à venir sur le Xbox Game Pass d'ici la fin novembre 2021. Ainsi, les classiques EA Dead Space et Dragon Age : Origins sont disponibles via le Xbox cloud gaming dès ce mardi, tandis que le prometteur Undungeon débarquera sur le service dès le 18 novembre.

Dans ce titre à mi-chemin entre l'action et le jeu de rôle, vous serez amené à explorer de nombreuses dimensions hostiles afin de reconstituer le Multivers brisé. Au programme, une ambiance SF maitrisée, une direction artistique de qualité et des combats en temps réel intenses et bien pensés. Voyons ensemble la liste complète des jeux à venir sur le Game Pass.

Liste des jeux à venir sur le Xbox Game Pass en novembre 2021

Dès ce mardi 16 novembre

Dead Space (Cloud)

Dragon Age : Origins (Cloud)

Mercredi 17 novembre

Next Space Rebels (Cloud, Consoles et PC)

Jeudi 18 novembre

Exo One (Cloud, Console et PC)

Fae Tactics (Cloud, Console et PC)

My Friend Pedro (Cloud, Console et PC)

Undungeon (Cloud, Console et PC)

Mardi 23 novembre

Deeer Simulator (Cloud, Console et PC)

Mortal Shell (Cloud, Console et PC)

Mardi 30 novembre

Evil Genius 2 : World Domination (Cloud, Console et PC)

Notez que Dicey Dungeons, GTA San Andreas : The Definitive Edition et One Step from Eden sont disponibles via le Xbox Cloud Gaming depuis ce 13 novembre 2021.