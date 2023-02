Xbox 360 : des jeux cultes vont disparaître de la boutique, voici la liste

Microsoft vient d'annoncer sur son sit officiel la suppression de plusieurs jeux cultes de la boutique Xbox 360. Dès le 7 février 2023, il ne sera plus possible d'acheter ces titres iconiques sur le Store de l'ancienne console. Pire encore, certains jeux sont amenés à disparaître définitivement, faute d'être disponibles sur les boutiques Xbox One et Xbox Series S/X.

Alors que Microsoft vient tout juste d'annoncer la liste des jeux compatibles Dolby Atmos et Dolby Vision sur Xbox Series X/S, la firme de Redmond a une mauvaise nouvelle pour les propriétaires de Xbox 360 et les fans de rétro gaming.

En effet, Microsoft vient de confirmer ce mercredi 1er février la suppression de plusieurs cultes sur la boutique de la Xbox 360. “Un certain nombre de jeux et d'extensions associées seront retirés du marché Xbox 360 dans un ensemble de régions sélectionnées par titre. Ces suppressions commenceront le 7 février 2023″, écrit Microsoft sur le site du support Xbox.

Des jeux vont disparaître… Définitivement

“Ces titres ne seront plus achetables sur la boutique Xbox 360, mais ceux disponibles actuellement sur les boutiques Xbox One et Xbox Series X/S pourront toujours être acquis”, ajoute la compagnie américaine. C'est ici que le bât blesse, puisque comme le précisent nos confrères du site Windows Central, certains de ces jeux ne sont pas encore disponibles en rétrocompatibilité sur les stores de la Xbox One et de la Xbox Series X/S.

En d'autres termes, une fois supprimé du Xbox 360 Marketplace, les joueurs n'auront plus aucune possibilité d'acheter ces jeux au format digital… Fort heureusement, le marché de l'occasion existe et comme le garantit Microsoft, vous pourrez toujours lancer les versions physiques de ces jeux sur votre Xbox 360. Sur les consoles modernes en revanche, il faudra impérativement que votre jeu figure dans la liste des titres rétrocompatibles.

Liste des jeux supprimés de la boutique Xbox 360

Mais sans plus attendre, voici la liste complète des jeux qui vont disparaître de la boutique Xbox 360 en France :

Assassin's Creed Brotherhood

Assassin's Creed® III

Assassin's Creed® IV

Assassin's Creed® Liberation HD

Blood of the Werewolf

Blue Dragon

Breakdown

Call of Duty: Advanced Warfare

Call of Duty: Ghosts

Castle Crashers

Cloning Clyde

Counter-Strike: GO

Dark Souls

Darksiders II

DAYTONA USA

Defense Grid

Eets: Chowdown

Far Cry® 2

Final Fight : Double Impact

Iron Brigade

Jeremy McGrath's Offroad

Jet Set Radio

Left 4 Dead Left 4 Dead 2

LIMBO

Lost Odyssey

Mass Effect 2

MONOPOLY DEAL

Mutant Blobs Attack

N+

Outpost Kaloki X

Peggle ® 2

Phantom Breaker:Battle Grounds Prince of Persia

R.U.S.E.

Sega Vintage Collection: Alex Kidd & Co. Skate 2

South Park: The Stick of Truth

Spelunky

SplinterCell Conviction

Star Wars Battlefront

Star Wars KOTOR 2

The Orange Box

The Raven Episode 1

Si vous voulez absolument conserver une copie numérique de l'un ces jeux, rien ne vous empêche de vous ruer sur le Store de votre Xbox 360 avant le 7 février 2023. Passé cette date, il sera trop tard.