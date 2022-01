Word : comment changer l’orientation d’une seule page en Paysage ?

Par défaut, toutes les pages de Word sont en orientation portrait et il est facile de changer l'orientation en mode paysage. Seulement, la modification basique s'applique à l'ensemble du document. Si vous souhaitez mettre une seule page en Paysage, la manipulation est un peu moins évidente, mais tout aussi simple. Nous allons vous montrer comment procéder.

Vous souhaitez insérer un tableau ou un graphique dans un document Word ? Il est souvent difficile de les faire tenir sur une seule page, à moins de changer son orientation en Paysage. Si vous avez déjà essayé de mettre une page en Paysage depuis le volet Mise en Page, vous savez surement que la modification s'applique à l'ensemble du document. Mais il est tout à fait possible d'imposer la nouvelle orientation à une seule page.

Comment mettre une seule page en mode Paysage dans Word ?

Que vous utilisiez Officie 365, Word 2021, 2019 ou une version un peu plus ancienne, la manœuvre pour mettre une seule page en mode Paysage est la même. Mais avant de vous montrer comment faire, voyons voir déjà comment changer l'orientation de tout un document.

Dans la barre d'outils en haut, allez dans l'onglet Mise en page En deuxième position à gauche, cliquez sur Orientation Choisissez le mode Paysage

Comme vous pouvez le voir, toutes les pages de votre document Word prennent la même orientation. Cette disposition n'est pas très conventionnelle et s'impose davantage dans des cas exceptionnels comme lorsque vous insérez un graphique ou un tableau.

Mettre une seule page en mode paysage

C'est la méthode la plus simple et la plus rapide pour mettre une seule page en mode Paysage dans Word.

Faites glisser le curseur de la souris pour sélectionner une partie ou l'ensemble de la page que vous souhaitez mettre en Paysage Allez dans Mise en page > Marges. Complètement en bas, cliquez sur Marges personnalisées. Une petite fenêtre s'ouvre. Sélectionnez Paysage dans la section Orientation. En bas, tirez le menu déroulant de Appliquer à : choisissez l'option Au texte sélectionné. Cliquez sur OK pour valider. La page contenant le texte sélectionné se mettra seule en mode Paysage.

Voilà, c'est très simple. Sachez qu'il existe une deuxième méthode qui consiste à insérer un saut de page. Mais elle est un peu plus compliquée et se fait en deux phases. De plus, cette manipulation redémarre la numérotation du document à partir de la page mise en Paysage. Ce n'est pas très commode à moins que vous ayez un document sans numérotation.

Si vous voulez découvrir plus d'astuces, on vous invite à lire notre tutoriel sur comment protéger un document Word par mot de passe ou encore sur comment convertir un fichier PDF en Word.