Comment convertir un fichier PDF en document Word

Vous souhaitez convertir un fichier PDF en document Word ? Dans cet article, nous allons vous montrer comment procéder gratuitement sans recourir à une solution payante. Le principal avantage d'une telle opération est de pouvoir modifier le document converti. Car le format PDF n'est pas facilement éditable.

Que ce soit sous Android ou sur un ordinateur, il est possible de convertir un document PDF en Word (.docx) ou dans un autre format texte facilement modifiable. Dans la plupart des cas, cette conversion est motivée par le besoin d'éditer le document en question. Car, qui a déjà essayé de modifier un PDF sait qu'il s'agit d'une tâche compliquée.

Le plus simple reste donc transformer le fichier en document Word, y apporter des modifications puis le reconvertir en PDF. Nous allons passer plusieurs méthodes en revue et vous expliquez pas à pas le fonctionnement. Nous allons nous concentrer sur les services les plus simples d’utilisation. On commence tout d’abord par ce que propose Google comme moyen pour nous aider dans la réalisation de cette tâche.

Convertir un PDF en Word en passant par Google Drive (PC)

C’est une méthode très simple. Pour convertir le PDF en Word, il suffit de téléverser le fichier dans Google Drive. Ensuite, ouvrez-le dans Google Docs et voyez la magie s'opérer sous vos yeux. Google Docs va transformer automatiquement le PDF en document texte éditable. L'étape finale consiste à télécharger le fichier converti au format .docx.

Et si vous le souhaitez, vous pouvez effectuer toutes les modifications nécessaires avant le téléchargement. C'est la méthode la plus efficace pour modifier un PDF et in fine le convertir en document Word. Maintenant, voyons voir comment procéder étape par étape.

Ouvrez Google Drive (drive.google.com) depuis le navigateur et connectez-vous avec un compte Google

(drive.google.com) depuis le navigateur et connectez-vous avec un compte Google Importez le ficher PDF dans le Drive en faisant un “glisser-déposer”.

Une fois le fichier chargé, faites un clic droit sur ce dernier, puis cliquez sur Ouvrir avec > Google Docs .

. Le tour est joué. Vous n’avez plus qu’à modifier votre document rapidement et simplement.

Pour le récupérer en Word en vue de futures modifications, il suffit de cliquer sur Fichier > Télécharger > Microsoft Word (Docx) .

. Vous pouvez tout à fait télécharger le fichier directement au format PDF si vous n'avez pas l'intention d'y apporter des modifications par la suite.

Convertir un fichier PDF en document Word : les solutions en ligne

Plusieurs sites web permettent de convertir un fichier PDF en Word très facilement. Vous n'aurez qu'à importer le document et à appuyer sur le bouton Convertir. Si vous le faites dans l'intention de modifier le PDF, les mises en forme complexes se perdent généralement lors de la conversion. Vous allez donc devoir les reprendre si nécessaire et si possible.

Le site PDF2Doc.com est l'un des plus simples d'utilisation. Voici comment procéder avec ce service pour effectuer une conversion en quelques secondes.

Commencez par vous rendre sur le site à l'adresse https://www.pdf2doc.com/fr/

Vous avez deux options pour importer le PDF à convertir : cliquez sur le bouton Sélectionner afin d'aller chercher le document à convertir en Word ou faites un glisser-déposer dans le canvas.

afin d'aller chercher le document à convertir en Word ou faites un dans le canvas. Le fichier sera chargé. Il suffira ensuite de cliquez sur le bouton Télécharger ou Tout Télécharger.

PDF to Word Converter : si vous préférez une application Android

Cette application est entièrement gratuite pour convertir un PDF en Word. Lors de l’ouverture, plusieurs choix s’offrent à vous pour le fichier de sortie. Il suffira de sélectionner l'option PDF to doc.

Sélectionnez le format qui vous convient le mieux

Choisissez le fichier que vous souhaitez convertir

Attendez que les opérations soient terminées et le tour est joué.

Conclusion

Il existe d’autres applications ou méthodes pour convertir des fichiers PDF en documents modifiables. Sur Windows, nous avons par exemple LibreOffice qui permet de le faire entre autres. Toutefois, si vous utilisez couramment les services de Google ou un smartphone Android, les méthodes que nous venons de vous présenter sont simples, rapides et efficaces.