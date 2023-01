CES 2023 : Somalytics veut améliorer votre sommeil avec SomaSleep, le 1er masque de repos connecté

On ne le dira jamais assez : un sommeil de qualité est important pour notre santé physique et mentale. Somalytics, une compagnie spécialisée dans les capteurs miniatures, en est bien conscient. SomaSleep est un masque de repos connecté qui vous aidera à mieux dormir.

Les produits présentés au CES 2023 semblent indiquer que le bien-être et la santé seront parmi les tendances technologiques marquantes de l’année. Après Withings et le U-Scan, un laboratoire d’analyse d’urine connecté, c’est au tour de Somalytics de présenter avec SomaSleep, un accessoire connecté destiné à améliorer une activité à laquelle de plus en plus de monde à du mal à s'adonner : le sommeil.

Somalytics, le concepteur du SomaSleep, a conçu un capteur miniature qui vise à remplacer les caméras et capteurs actuellement utilisés dans « le suivi oculaire, les interfaces personne-machine, les wearables et dans la sécurité industrielle. Il s’agit du premier capteur capacitif en papier de nanotubes de carbone au monde. Il est fin comme du papier, consomme peu d’énergie ». Selon la compagnie, « comprendre la qualité du sommeil, et mesurer les mouvements oculaires rapides, est essentiel pour trouver des solutions aux troubles du sommeil ».

Le SomaSleep mesure les mouvements oculaires rapides grâce à des capteurs miniatures

Jusqu’à présent, en cas de pathologie, la mesure des mouvements oculaires rapides d’un patient se faisait dans des centres du sommeil, et les données de chaque sujet étaient suivies et traitées par un spécialiste. SomaSleep vous permettra de vous passer de tous ces intermédiaires et de mesurer vous-même vos paramètres vitaux pendant toutes les phases de votre sommeil. Ces données seront traitées et mises à votre disposition à travers l’application mobile. Vous serez ensuite libre de les partager avec votre médecin traitant.

SomaSleep parvient à effectuer un suivi oculaire précis grâce à ses capteurs miniatures intégrés dans les cache-œils du masque. L’autonomie des batteries sera de huit heures, vous devrez donc recharger le masque si vous comptez l’utiliser toutes les nuits. SomaSleep de Somalytics devrait être disponible à partir de décembre 2023 et pourrait être un bon complément à une application Android d’analyse du sommeil, par exemple.

Source : Somalytics