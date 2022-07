Windows Media Player peut désormais extraire les chansons d’un CD pour ceux qui en ont encore

Windows Media Player, le lecteur historique de Windows, se dote d’une nouvelle fonctionnalité qui s’adresse aux plus audiophiles d’entre vous. Dans la dernière build de l’OS, il est en effet possible d’extraire les chansons stockées sur un CD au format AAC, FLAC, MP3 et autres.

C’est un véritable bond dans le passé que nous vous proposons aujourd’hui. Vous rappelez-vous de Windows Media Player ? Mais si, souvenez-vous, cette application que la plupart des utilisateurs Windows utilisaient dans les années 2000 pour écouter des fichiers MP3 de mauvaise qualité après 4 heures de téléchargement. Tombée dans l’oubli avec l’avènement du streaming musical, l’application a été ressuscitée — contre toute attente — par Microsoft avec l’arrivée de Windows 11.

Mais la firme de Redmond ne s’est pas contentée d’un simple clin d’œil aux plus nostalgiques. En effet, celle-ci compte bien mettre régulièrement à jour son lecteur, comme le prouve l’arrivée de nouvelles fonctionnalités dans la dernière build de Windows 11. Vous pensiez avoir pris un coup de vieux en entendant parler de Windows Media Player ? Attendez de savoir de quoi le logiciel est désormais capable. Avec sa dernière mise à jour, le lecteur peut en effet extraire les chansons d’un CD.

Windows Media Media se dote d’une fonctionnalité sortie d’un autre temps

On ne vous fera pas l’affront de vous rappeler ce qu’est un CD (bien que les plus jeunes pourraient aujourd’hui se poser la question), mais force est de constater que cette fonctionnalité ne s’adresse qu’à une certaine partie de la population. S’il tient encore miraculeusement en vie, le CD a quasiment disparu des foyers et seule une poignée d’audiophiles et de collectionneurs utilisent encore ce format aujourd’hui délaissé.

Quoiqu’il en soit, cette fonctionnalité va donc s’avérer particulièrement pratique pour tous ceux qui cherchaient un moyen simple et rapide d’écouter leurs vieux albums sans avoir à ressortir le lecteur CD du placard. Par défaut, les fichiers seront convertis au format AAC avec un bitrate entre 96 et 320 kbps. Il est possible de configurer l’application pour obtenir des fichiers FLAC, ALAC et WMA.