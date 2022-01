Windows Defender : vous pourrez bientôt contrôler la sécurité de votre PC sur Android et iOS

Microsoft Defender, l’utilitaire complémentaire à Windows Defender, sera proposé également sur Android, iOS et macOS. Surnommé Projet Gibraltar, ce dernier fonctionnera comme un hub donnant accès aux paramètres de sécurité de tous ses appareils. Aucune date de lancement n’a été annoncée, mais une fuite indique qu’il ne faudra pas attendre longtemps.

On ne le dira jamais assez, Windows Defender est une solution plus que correcte pour se défendre contre les risques de sécurité. En plus d’être entièrement gratuit, l’antivirus est régulièrement mis à jour pour améliorer sa protection. Son seul défaut est, finalement, de n’être disponible que sur Windows et Android, grâce au lancement de l’application en 2020 sur le Play Store.

Et Microsoft ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. En novembre dernier, nous vous présentions le projet Gibraltar, qui va révolutionner la manière dont fonctionne Windows Defender. L’application, baptisée Microsoft Defender, tiendra le rôle de tableau de bord permettant de contrôler les paramètres de sécurité de son PC et de tous les appareils connectés depuis le compte de l’utilisateur.

Microsoft Defender sera également disponible sur Android et iOS

Aujourd’hui, une fuite en révèle un peu plus sur le projet. Première bonne nouvelle : Microsoft Defender sera entièrement gratuit, bien que l’inverse aurait été étonnant. Seconde bonne nouvelle, cette fois-ci plus intéressante : l’application sera proposée sur tous les appareils et systèmes d’exploitation. « Microsoft Defender est une application de sécurité qui vous permet d’avoir l’esprit tranquille », écrit ainsi Microsoft.

« Grâce à notre tableau de bord personnalisé, vous pouvez voir la posture de sécurité de votre appareil Windows et d’autres appareils connectés (Mac, iOS et Android) en un seul endroit ». On apprend également qu’il s’agit d’une toute nouvelle application, qui ne viendra en aucun cas remplacer Windows Defender sur PC. Cette version utilisera par ailleurs des composants web.

Depuis Microsoft Defender, il sera possible de gérer les paramètres de l’antivirus, lancer un scan, vérifier l’intégrité de ses mots de passe ou encore personnaliser les réglages selon l’utilisateur. Pour l’heure, aucune date de lancement n’a été confirmée. Néanmoins, cette fuite semble indiquer que celui-ci est pour bientôt.

