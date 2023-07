Windows : comment télécharger les mises à jour des anciennes versions (si, c’est possible)

Grâce au projet communautaire Windows Update Restored, vous pouvez dès à présent effectuer des mises à jour de vos (très) anciennes versions de Windows, exactement comme à l'époque. Le site propose des mises à jour de Windows 95, Windows 98 ou encore Windows NT 4.0. Un bon moyen de sécuriser un peu plus vos vieilles machines.

Si vous utilisez un ordinateur sous Windows depuis plus de 12 ans, vous vous souvenez sûrement d'un temps où il fallait passer par un site Web pour faire vos mises à jour. Microsoft a mis fin à ce système en 2011 en supprimant l'accès aux pages dédiées, alors même que des patchs étaient encore disponibles pour certaines versions de son OS. Seule solution disponible : passer par des outils tiers, mais ils sont souvent incomplets, voire carrément dangereux en cas d'infection par un malware.

Heureusement, tandis que certains imaginent déjà à quoi ressemblera Windows 12, l'équipe du projet Windows Update Restored ressuscite les sites de mises à jour Windows. Elle précise qu'elle le fait “à des fins d'archivage” seulement, mais les mises à jour fonctionnent réellement moyennant quelques clics. Pour le moment, seuls Windows 95, NT 4.0, 98 et sa déclinaison 98 SE sont supportés, et c'est déjà pas mal.

Comment mettre à jour les anciennes versions de Windows ?

Même si l'équipe en charge du projet indique que la manœuvre est sans risque, il est conseillé de sauvegarder vos données importantes avant de vous lancer dans la manœuvre. Ouvrez ensuite Internet Explorer 5.0 ou plus depuis la machine que vous voulez mettre à jour, puis rendez-vous sur le site indiqué en fin d'article.

À partir de là, cliquez sur “Product Updates”. Lisez, puis acceptez le popup d'avertissement qui s'affiche. Cochez les cases des mises à jour que vous voulez installer avant de valider. Toutes les mises à jour de sécurité critiques sont sélectionnées par défaut. Vous pouvez y ajouter des options, comme une version plus récente de DirectX. Après le téléchargement et l'installation, vous devrez redémarrer votre ordinateur.

L'équipe de Windows Update Restored prévoit déjà d'intégrer les versions manquantes, à savoir Windows Millennium Edition (ME), Windows 2000, XP, Vista et “plus”, ce qui devrait englober Windows 7, 8 et 8.1. Aucune date de mise en service n'a été fixée cependant. N'oubliez pas qu'il est quand même fortement recommandé de passer à une version de Windows plus récente comme Windows 11 pour profiter des dernières avancées en matière de sécurité et de fonctionnalités.