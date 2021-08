Windows 365 : l’OS dans le cloud est disponible à partir à partir de 18 euros par mois

Windows 365 est le nouveau service ce Microsoft qui permet d’utiliser Windows 10 (ou 11) via le cloud. Destiné exclusivement aux entreprises, il est lancé dès aujourd’hui à partir de 18,20 euros. Bien entendu, les prix augmentent selon les configurations.

Windows 365 est un nouveau service qui est avant tout dédié aux entreprises. L’intérêt est de permettre à l’utilisateur, moyennant un abonnement, de lancer Windows 10 (et prochainement 11) partout où il le souhaite, sur PC, tablette, smartphone… tout passe par le cloud. Le service est désormais disponible et nous avons les tarifs, qui étaient jusque-là inconnus.

Ainsi, deux offres sont proposées sur le site officiel de Microsoft : l’offre business, dédié aux petites sociétés, ainsi que l’offre entreprise, pour les boîtes plus large. Cette dernière apporte des avantages, comme l’inscription de plus d’utilisateurs ou encore l’ajout de la solution Microsoft Endpoint Manager.

Windows 365 à partir de 18,20 euros par mois

Que ce soit l’offre business ou entreprise, les prix par utilisateur sont les mêmes. L’abonnement le moins cher, qui propose une configuration très modeste avec un processeur virtuel, 2 Go de RAM et 64 Go, est affiché à 18,20 euros par mois et par utilisateur. Le plus cher (8 processeurs virtuels, 32 Go de RAM et 512 Go de stockage) est lui affiché à 143,90 euros par mois et par utilisateur. Il faut donc ensuite multiplier ces prix avec le nombre d’employés qui vont s’en servir.

A lire aussi – Microsoft lance Windows 365, son cloud PC pour utiliser Windows 11 n’importe où

Pour rappel, Windows 365 repose sur une version virtualisée du système d’exploitation. Lorsque vous lancez le service, rien n’est sur votre machine, puisque tout se fait via les serveurs distants de Microsoft. Pour s’en servir, il faut passer par un navigateur. Pour le moment, Microsoft lance cette fonctionnalité exclusivement pour le monde professionnel. Pas question en effet de le proposer aux particuliers, du moins pas dans l’immédiat. Mais vous pouvez toujours aller voir les offres détaillées sur le site de Microsoft par curiosité.

Pour le grand public, la firme de Redmond continue de miser sur le bon vieil OS en dur avec l’arrivée prochaine de Windows 11. Windows 11 qui sera d’ailleurs proposé dans l’abonnement Windows 365 lorsqu’il sera disponible.