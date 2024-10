Windows 11 va simplifier l’utilisation passkeys, fini les mots de passe peu sécurisés

Microsoft s'apprête à transformer radicalement la gestion des passkeys sur Windows 11, promettant une expérience plus sûre et plus intuitive pour ses utilisateurs.

Microsoft a dévoilé dans un récent billet de blog destiné aux développeurs des changements qui devraient marquer un pas décisif vers un avenir sans mots de passe traditionnels. Il s’agit là d’un objectif que l'entreprise poursuit activement depuis plusieurs années, notamment avec les fameuses passkeys.

L'une des nouveautés les plus significatives est l'introduction d'une API permettant aux gestionnaires de mots de passe tiers, comme 1Password ou Bitwarden, de s'intégrer parfaitement à l'environnement Windows. Cela permettra aux utilisateurs d'employer la même passkey sur leurs appareils Windows 11 que celui créé sur leurs dispositifs mobiles, unifiant ainsi l'expérience d'authentification. Cette fonctionnalité élimine l'une des principales frustrations actuelles : la nécessité de gérer différentes méthodes d'authentification selon les appareils utilisés.

Lire également – Oubliez tout ce que vous pensiez savoir sur les mots de passe, voici les nouvelles recommandations pour mieux sécuriser vos comptes

Windows Hello a droit à une refonte complète

Le système Windows Hello bénéficie de modifications assez importantes. Désormais, les utilisateurs devront effectuer une configuration unique pour chaque site web compatible avec les passkeys via leur compte Microsoft. Une fois cette étape réalisée, la connexion devient possible sur tous les appareils Windows 11 selon la méthode d'authentification préférée : reconnaissance faciale, empreinte digitale ou code PIN. Cette flexibilité permet à chaque utilisateur de choisir la méthode qui lui convient le mieux, tout en maintenant un niveau de sécurité optimal.

Microsoft met l'accent sur la sécurité avec un chiffrement de bout en bout des passkeys, protégés par le module TPM (Trusted Platform Module) de l'ordinateur. Les utilisateurs auront dorénavant le choix du mode de stockage de leurs passkeys et pourront les synchroniser entre différents appareils Windows 11 via leur compte Microsoft. Cette synchronisation simplifie considérablement la gestion des identifiants tout en garantissant leur sécurité.

Mieux encore, Microsoft va offrir la possibilité de sauvegarder une clé de récupération. C’est une couche de sécurité supplémentaire pour que les utilisateurs puissent retrouver l'accès à leurs comptes même en cas de perte d'accès à leur appareil principal. Cette fonctionnalité répond, elle aussi, à l'une des principales préoccupations concernant l'adoption des passkeys : la peur de perdre l'accès à ses comptes.



Les entreprises sont de plus en plus nombreuses à adopter les passkeys

Cette initiative s'inscrit dans un mouvement plus vaste impliquant presque tous les géants de la technologie. Apple a récemment introduit une application native pour gérer les passkeys sur iOS, Google a déployé la protection par passkey pour Gmail et d’autres applications, et Samsung prévoit d'étendre cette technologie à ses téléviseurs dès l'année prochaine. Tous les acteurs majeurs du secteur technologique semblent se tourner vers les passkeys, ce qui prouve bien leur potentiel pour remplacer définitivement les mots de passe traditionnels.

Chez Microsoft, le déploiement de ces nouvelles fonctionnalités se fera progressivement. Les membres du programme Windows Insider seront les premiers à en bénéficier “dans les mois à venir”, avant un déploiement plus large auprès du grand public. Cette approche permettra à Microsoft de recueillir des retours d'utilisateurs et d'affiner l'expérience avant le lancement général.

Microsoft présentera plus de détails lors de la conférence Authenticate 2024, qui se tiendra en Californie du 14 au 16 octobre. Katherine Holdsworth, responsable produit chez Microsoft, annonce déjà la couleur sur les engagements de l'entreprise : « Microsoft s'engage à rendre les passkeys plus accessibles partout où vous en avez besoin, avec l'expérience, la flexibilité et la durabilité que vous attendez en utilisant Windows ».

Bien que l'interface utilisateur soit encore en phase de développement, Microsoft n'ayant partagé que des ébauches de l'expérience utilisateur, ces améliorations devraient largement profiter aux utilisateurs. Elles simplifient considérablement l'authentification tout en renforçant la sécurité, répondant ainsi à une demande croissante des utilisateurs pour des solutions d'authentification à la fois plus sûres et plus pratiques.

La simplification de l'expérience utilisateur, combinée à une sécurité renforcée, pourrait enfin convaincre les utilisateurs réticents d'adopter les passkeys comme méthode d'authentification principale.