Windows 11 va recevoir sa meilleure nouveauté depuis bien longtemps

On s'est habitué aux mises à jour transparentes de nos applications sur smartphone, Microsoft veut intégrer un tel système pour les PC sous Windows 11.

Ces dernières années, Microsoft nous abreuve de fonctionnalités d'IA plus ou moins utiles. Et voilà que l'éditeur annonce une fonctionnalité très pratique, qu'on attendait depuis longtemps, et qui n'a rien à voir avec l'IA : un système unifié de mises à jour pour les applications installées sur son PC, le tout piloté par Windows Update sur Windows 11. “Enfin”, a-t-on envie de dire, alors que l'expérience de mise à jour logicielle sur l'OS est devenue archaïque par rapport à ce que l'on connait sur mobile avec Android et iOS.

Microsoft explique que “les mises à jour dans l'écosystème Windows peuvent sembler fragmentées”, ce qui est un euphémisme. La nouvelle plateforme d'orchestration des mises à jour unifiée sera “capable de prendre en charge toutes les mises à jour”, qu'il s'agisse de pilotes ou de nouvelles versions d'une application, pour une expérience plus cohérente.

Windows 11 va mettre à jour vos logiciels de manière plus transparente

“L'orchestrateur assurera la coordination de tous les produits intégrés mis à jour sur Windows 11”, apprend-on. Toutes les applications développées par Microsoft devraient être compatibles avec cette nouvelle méthode. Pour les applications tierces, les studios devront assurer que les logiciels soient pris en charge par le biais d'un ensemble d'API Windows Runtime (WinRT) et de commandes PowerShell mises à disposition par Microsoft.

Les mises à jour seront intelligemment différées en fonction de l'activité de l'utilisateur, des performances du système, de la connexion à l'alimentation secteur et des heures de mise à jour de Windows. Les notifications natives de Windows Update pourront être utilisées pour informer l'utilisateur en toute transparence. De plus, un historique des mises à jour centralisé permettra de vérifier en un coup d'œil quelles mises à jour ont été installées dernièrement ou sont disponibles, comme c'est le cas actuellement pour les mises de Windows.

Windows 11 corrige un gros défaut de l'OS de Microsoft avec cette nouveauté. Un aperçu privé pour les développeurs va leur donner le temps de se préparer au déploiement définitif de la plateforme unifiée de mises à jour des programmes.