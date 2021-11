Windows 11 : un bug voit la batterie se charger à plus de 100%

Windows 11 est sorti depuis plus d'un mois et traîne encore de nombreux petits bug. L’un d’eux peut prêter à sourire, puisqu’il affiche une batterie chargée à plus de 100% sur les laptops. Une erreur sans grande conséquence dont a conscience Microsoft.

Il existe des bugs qui agacent et qui nous empoisonnent la vie. Il y en a d’autres qui, au contraire, nous amusent. C’est le cas du bug de batterie qui concerne Windows 11. Présent depuis le tout début de la bêta de l'OS en juin dernier, il est encore repéré sur la dernière mise à jour (22494).

Il s’agit d’un bug visuel qui touche certains utilisateurs, comme les redditeurs GlitchyDragon65 ou Zondax. Sur laptop, une fois la batterie complètement chargée… elle continue à se réalimenter. Ainsi, nous pouvons voir une batterie atteignant 104%, voire 115%.

Windows 11 charge la batterie à plus de 100%

Ce bug n’a pas vraiment de conséquences sur l’utilisation. Les batteries ne sont pas chargées plus qu’elles ne devraient l’être et il est amusant de voir la barre des 100% dépassée. Une petite erreur dont a conscience Microsoft, qui précise enquêter sur ce point pour le corriger.

A noter que, jusqu’à preuve du contraire, ce souci n’affecte que les gens présents sur le programme Insiders, plus particulièrement ceux inscrits sur le canal Développeur. Pour le moment, aucun utilisateur sur Windows 11 grand public n’a semble-t-il constaté la chose… mais tout peut évoluer très vite. En tout cas, c’est un problème qui n'est pas vraiment gênant, mais qui existe bien. Reste maintenant à savoir si Microsoft va le corriger rapidement ou s’il y a d’autres priorités.

Pour rappel, Windows 11 est sorti le 5 octobre dernier et est gratuit pour tous les utilisateurs sur Windows 10. S’il ne change pas fondamentalement l’expérience, il apporte un design revu et corrigé, la firme de Redmond ayant apporté un soin tout particulier à la partie visuelle de l’OS. D’autres améliorations, par exemple liées au gaming, sont aussi de la partie. Il est possible d’installer Windows 11 en le téléchargeant sur le site officiel. La mise à jour automatique sera quant à elle proposée dans la première moitié de l’année 2022.

Source : Neowin