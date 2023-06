Le streaming de contenu piraté perd un autre grand nom, Soap2Day ferme définitivement

Soap2Day, une plateforme de diffusion de contenu piraté sur laquelle on peut trouver des films aussi récents que « John Wick 4” ou même « The Flash » a annoncé fermer ses portes à travers un message très concis.

Les temps sont durs pour les fournisseurs de contenu piraté. Quelques jours après que CAKES a fait ses adieux à sa communauté, c’est au tour de Soap2Day, une plateforme de streaming illégale, de tirer sa révérence. En vous rendant sur l’un des nombreux domaines achetés par les concepteurs du service (soap2day.to, soap2day.ac, soap2day.sh, soap2day.mx, s2dfree.to, s2dfree.cc, s2dfree.de, s2dfree.is, s2dfree.nl), vous serez accueilli par un message laconique : « Salut les gars : nous avons décidé de fermer soap2day pour toujours. Nous sommes désolés :) Bye ».

À lire — Netflix, Prime Video : Dwayne Johnson condamné pour piratage, mais ce n’est pas ce que vous croyez

Cette fermeture est une véritable surprise pour ses utilisateurs, d’autant plus que la plateforme était disponible sous divers domaines, une stratégie qui selon Torrent Freak a permis à ses créateurs d’échapper « aux mesures de blocage de sites et aux programmes de radiation et de désindexation des moteurs de recherche ». Toujours selon le site spécialisé dans les questions de propriété intellectuelle relatives à Internet, « Soap2Day recevait environ 108 millions de visites par mois » — bien plus que le pilier du téléchargement illégal RARBG — une fréquentation très impressionnante qui rend l’annonce de sa fermeture d’autant plus étonnante.

Soap2Day recevait près de 100 millions de visites chaque mois, mais arrête quand même de streamer

La lutte contre le partage et la diffusion de contenu piraté s’intensifie des deux côtés de l’Atlantique. Ainsi, au Royaume-Uni, cinq hommes ont écopé d’une peine de trente ans de prison pour avoir géré le plus gros service IPTV de l’histoire du Royaume-Uni.

À lire — Instagram contraint par la justice à livrer les données personnelles des utilisateurs qui postent du contenu piraté

Les propriétaires de Soap2Day ont-ils senti le vent du boulet et veulent-ils arrêter avant d’être poursuivis et d’écoper de la même sentence ? Rien n’est moins sûr, d’autant plus qu’une recherche rapide montre que Soap2Day est rené de ses cendres, avec un nom de domaine mongol, notamment.

Source : TorrentFreak