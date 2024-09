Windows 11 va faciliter la gestion de vos fichiers partagés, voici comment

Une mise à jour de Windows 11, encore en bêta, ajoute un nouvel onglet à l'explorateur de fichiers. Il améliore la gestion des fichiers partagés, que ce soit entre vos différentes machines ou avec vos collègues de travail.

Alors que le déploiement de la mise à jour Windows 11 24H2 arrive à grands pas, Microsoft continue d'y ajouter des fonctionnalités utiles. Au-delà des nombreux changements qu'elle apportera, on peut relever des modifications plus situationnelles, mais appréciables. Citons par exemple celles qui amélioreront le jeu vidéo ou la possibilité de supprimer l'icône de la cloche dans la barre des tâches. Si vous êtes inscrit au programme Windows Insider, vous profitez déjà de ces nouveautés depuis quelques temps. Une autre vient d'ailleurs d'arriver.

La mise à jour numérotée KB5043185, optionnelle et en bêta, fait passer le build de Windows 11 24H2 au 26120.1843. Son principal atout concerne l'explorateur de fichiers, auquel elle octroie un nouvel onglet en plus des habituels Accès rapide, Favoris et Récents. Il se nomme Partagés et va grandement faciliter votre gestion des fichiers partagés avec votre compte Microsoft. Cela concerne donc les personnes travaillant seul sur plusieurs ordinateurs, ou bien celles qui opèrent en équipe.

L'explorateur de fichiers de Windows 11 gagne un onglet pratique pour les documents partagés

Tous les types de fichiers sont concernés : mails, documents présents sur OneDrive, ceux qui ont été partagés lors d'une réunion via Microsoft Teams… La fonction gère également les autres types de comptes comme Entra ID. Dans le cadre d'une entreprise ou d'une école par exemple, l'établissement pourra partager quelque chose à tous les utilisateurs et le rendre accessible depuis le nouvel onglet de l'explorateur.

Lorsque vous faites un double clic sur l'un des fichiers, il s'ouvre directement dans l'application adéquate. Une image dans Photos ou le logiciel que vous avez défini, un document du cloud dans OneDrive via le navigateur Edge, un texte dans Word ou assimilé… Pour rappel, la mise à jour 24H2 de Windows 11, qui introduit entre autres cette option, sera déployée au grand public le 8 octobre 2024.

Source : Windows Lastest