On connait la date de sortie de Windows 11 24H2, voici quand vous pourrez télécharger la mise à jour

Microsoft a dévoilé la date de déploiement de Windows 11 24H2, la mise à jour de fonctionnalités annuelle. Voici quand elle sera disponible au téléchargement sur tous les ordinateurs compatibles.



Le rendez-vous annuel le plus attendu par les utilisateurs de Windows approche. Il s'agit bien sûr de la grosse mise à jour de fonctionnalités, celle que Microsoft a pris l'habitude de nommer en fonction de l'année pendant laquelle elle a lieu. En toute logique, celle à venir s'appelle Windows 11 24H2. Débarquant avec bon nombre de nouveautés, elle ravira autant les adeptes de jeux vidéo que celles et ceux voulant profiter à fond des outils apportés par l'intelligence artificielle.

Si vous êtes inscrit au programme Windows Insider, la version 24H2 de Windows 11 fait presque partie des meubles. Elle est en effet accessible depuis quelques temps via ce canal de distribution. Pour les autres en revanche, cela fait plusieurs mois qu'il faut se contenter d'un vague “en fin d'année”, avec des rumeurs pointant vers le mois de septembre ou octobre. Plus besoin de jouer aux devinettes désormais.

Voici la date de déploiement de la mise à jour Windows 11 24H2

Dans un billet de blog, la firme explique comment son assistant IA Copilot va être intégré à Microsoft 365, un ensemble d'applications dont font partie Word, Excel et consorts. Pas de lien avec ce qui nous intéresse a priori, mais à la fin de l'article, on peut lire que “le passage à l’application Microsoft 365 comme point d’entrée pour Microsoft Copilot s’alignera sur la mise à jour annuelle des fonctionnalités de Windows 11“. La “mise à jour annuelle” étant ici la 24H2.

“Les modifications seront déployées sur les PC gérés à partir de la mise à jour facultative non liée à la sécurité le 24 septembre 2024, et ensuite avec la mise à jour mensuelle de sécurité le 8 octobre pour toutes les versions prises en charge de Windows 11“. Les ordinateurs gérés, sous-entendu par une entreprise, seront donc servis les premiers, suivis par tous les autres lors du Patch Tuesday d'octobre, le deuxième mardi du mois. Espérons que d'ici là, Microsoft aura trouvé ce qui cause les baisses de performance observées après la mise à jour.