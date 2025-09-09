Windows 11 va améliorer vos appels visio même si vous n’avez pas de webcam intégrée

Microsoft veut qu'un maximum de gens puisse utiliser son IA pour améliorer la qualité de ses appels visio. La firme annonce une mise à jour qui va dans ce sens. On vous explique.

Vous avez déjà passé un appel visio où la personne qui vous parle ne cesse de regarder l'écran au lieu de la webcam ? Ou que vous entendez à peine tant le bruit de fond du lieu où elle se trouve est fort ? Ces situations peuvent facilement être évitées grâce à l'intelligence artificielle désormais.

Du moins si vous avec un PC Windows compatible Copilot+. Dans ce que Microsoft appelle Windows Studio Effects, on trouve des outils IA capables de flouter votre arrière-plan, filtrer les bruits parasites, voire simuler un regard sur l'objectif même si vous restez les yeux rivés sur l'écran. Jusqu'à présent, ces options sont limitées aux caméras embarquées sur les ordinateurs portables, mais cela va changer bientôt après une mise à jour du système.

Vos appels visio seront de meilleure qualité sur Windows 11, même sans webcam intégrée

“Nous travaillons à étendre l'expérience Windows Studio Effects des caméras intégrées aux ordinateurs portables à une gamme plus large de caméras, vous permettant ainsi de rester professionnel et d'afficher votre meilleur rendu sur davantage de configurations. Sur les PC compatibles Copilot+, nous déployons la possibilité d'utiliser les améliorations de caméra optimisées par l'IA de Studio Effect avec une caméra alternative supplémentaire, comme une webcam USB ou la caméra arrière intégrée de votre ordinateur portable“, nous dit la firme.

Certes, il faut toujours posséder un PC Copilot+, mais au moins vous pourrez vous servir des effets IA avec une webcam externe. Pour les activer, rendez-vous dans les Paramètres de Windows 11 puis Bluetooth et appareils > Caméras. Sélectionnez la vôtre puis cliquez sur Options Caméra Avancées et activez Utiliser Windows Studio Effects.

Microsoft précise que “la mise à jour requise pour le pilote Windows Studio Effects sera d'abord déployée sur les PC Copilot+ équipés [d'un processeur] Intel, tandis que la mise à jour sera déployée sur les PC Copilot+ équipés [d'un processeur] AMD ou Snapdragon dans les semaines à venir“.