Windows 11 : restaurer le système peut rendre inutilisables certaines applications

Mauvaise nouvelle pour les utilisateurs qui comptent beaucoup sur l’outil permettant de créer des sauvegardes de leur système pour le restaurer en cas de problème. Le processus pourrait rendre certaines applications inutilisables.

Microsoft vient d’annoncer l’existence d’un nouveau bug sur Windows 11, qui pourrait bien vous dissuader de restaurer votre système. Alors que les points de restauration permettent de refaire fonctionner votre système d’exploitation en cas de problèmes sans avoir à le réinstaller et à perdre vos données, ces derniers entrainent désormais des plantages de certaines applications.

« Après avoir exécuté une restauration du système vers un point de restauration antérieur sur un appareil fonctionnant sous Windows 11, version 22H2, certaines applications Windows qui utilisent le format de paquet d'applications Windows MSIX peuvent connaître divers problèmes d'instabilité, notamment des échecs au lancement, des gels et des plantages », prévient Microsoft.

Vos applications peuvent crasher après une restauration du système

Ce nouveau bug semble toucher uniquement les utilisateurs de la dernière version de l’OS : Windows 11 22H2. Selon les informations fournies par Microsoft, le bug semble interrompre les applications originales et tierces qui utilisent le format de paquetage MSIX des applications Windows.

On pense donc notamment à Notepad, Paint, Office, Terminal ou encore Cortana. Heureusement, si vous avez effectué une restauration récemment et qu’il vous est désormais impossible de lancer l’une de ces applications, Microsoft a peut-être une solution.

Pour réparer les applications, vous pouvez essayer de suivre l’une des solutions suivantes :

Ouvrez à nouveau l'application

Réinstallez l'application depuis le Microsoft Store ou la source d'origine.

Installez les mises à jour Windows disponibles

Il s’agit donc d’un nouveau problème que Microsoft devra s’efforcer de résoudre rapidement. Pour l’instant, la firme de Redmond est également confrontée à un bug de Windows Defender qui fait disparaître les raccourcis vers le logiciel dans le menu Démarrer et sur le Bureau, et un autre qui fait planter certains PC équipés de puces AMD Ryzen. On s’attend donc à ce que le nouveau bug soit corrigé au cours des prochaines semaines, mais cela pourrait prendre un peu de temps puisqu’il ne s’agit pas d’un problème critique qui met en danger la sécurité des utilisateurs.