Remplacer le plastique par un matériau comestible et vivant ? Ce n’est pas de la science-fiction

Des chercheurs sont parvenus à créer un matériau vivant qui pourrait à terme remplacer le plastique. Ses applications sont multiples et il se paye même le luxe d'être comestible.

Le plastique est partout. Impossible de s'en passer tant il sert à d'innombrables objets de notre quotidien. Pourtant on sait depuis longtemps à quel point ce matériau est nocif pour notre environnement et notre santé. On voit aujourd'hui s'ouvrir des cliniques qui promettent de purger notre sang des microplastiques qu'il contient, c'est dire. Heureusement, des scientifiques se penchent sur la question depuis plusieurs années pour trouver des alternatives crédibles.

Celle créée par une équipe de l'Empa en Suisse fait en quelque sorte du neuf avec du vieux. Nous utilisons déjà des matériaux naturels dans nos produits. Un exemple connu est celui de la cellulose qui sert entre autres à fabriquer du papier. Le problème est qu'en l'état, ces substances ne sont pas assez performantes. Il faut donc les transformer à l'aide de procédés chimiques qui font perdre leur intérêt écologique. Pour sortir de ce compromis, les chercheurs se sont inspirés de la Nature.

Ce matériau vivant biodégradable pourrait remplacer le plastique, mais pas que

La base du nouveau matériau est le mycélium d'un champignon comestible très répandu qui pousse sur le bois mort, le Schizophylle commun. Le mycélium est un peu l'équivalent d'une racine chez les champignons. On se sert déjà de ses fibres, les hyphes, pour créer des tissus, des emballages et même des bâtiments biodégradables. Mais là aussi au prix de traitements chimiques. Au lieu de ça, l'idée est de se servir de ce que produit naturellement le champignon : une matrice extracellulaire. En résumé un ensemble de substances avec différentes propriétés.

Les chercheurs ont stimulé la croissance de deux de ces substances. L'une est une nanofibre très fine, mais très longue, l'autre une protéine qui ressemble à du savon. Maintenant que l'on sait tout ça, on se demande à quoi ça sert. Les possibilités sont étonnement nombreuses et plusieurs ont déjà été testées avec succès lors d'expériences.

À quoi pourrait ce nouveau matériau vivant à base de champignons ? Ses applications ont multiples

D'abord, le matériau peut servir d'émulsion, un mélange de deux ou plusieurs liquides qui normalement ne se mélangent pas. Le lait ou la sauce soja en sont des exemples. Car oui : la création des scientifiques de l'Empa est comestible. On trouve aussi des émulsions dans des peintures, des vernis ou des produits cosmétiques. Nous pourrions donc y intégrer quelque chose de non toxique pour l'humain et de biodégradable au lieu des substances habituelles.

Ensuite, il est possible de fabriquer une fine feuille à partir du mycélium. Elle est résistante aux déchirures et s’apparente au plastique, sans ses effets nocifs. Et ce n'est pas fini. Comme les propriétés finales du mycélium peuvent être contrôlées pendant sa croissance, cela ouvre beaucoup de portes : “Au lieu des sacs en plastique compostables pour les déchets de cuisine, on pourrait en faire des sacs qui compostent eux-mêmes les déchets organiques“, explique Ashutosh Sinha, l'un des chercheurs.

On imagine également des capteurs d'humidité biodégradables, le matériau réagissant à l'humidité, et même “une batterie compacte et biodégradable dont les électrodes sont constituées d'un « papier champignon » vivant“. Nous n'en sommes pas encore à une production de masse de ce genre de mycélium bien sûr, en revanche les premiers résultats sont très encourageants. Pas sûr qu'on puisse transformer ce matériau en diamant comme c'est possible de le faire avec le plastique, mais on ne va pas se plaindre.