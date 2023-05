Windows 11 : Microsoft va vous laisser épingler des Widgets sur le bureau

Les Widgets de Windows 11 ne sont pas vraiment l’une des fonctionnalités les plus populaires de l’OS, et c’est exactement ce que veut changer Microsoft. L’entreprise vous permettra bientôt de les épingler directement sur votre bureau.

Lors du lancement de Windows 11 en 2021, Microsoft a introduit le panneau des widgets, une nouvelle fonctionnalité qui se cache hors de l'écran jusqu'à ce que l'utilisateur clique sur le bouton Widgets dans la barre des tâches ou qu'il le fasse glisser depuis le côté gauche de l'écran. Le panneau présente aux utilisateurs les dernières nouvelles, ainsi qu'une poignée de widgets personnalisables. Cependant, cette fonction n'a pas reçu beaucoup d'attention de la part des utilisateurs.

Pour changer cela, selon Zac Bowden de Windows Central, Microsoft prévoit tout simplement de permettre aux utilisateurs de Windows 11 d'épingler des widgets sur le bureau. Plutôt que de devoir aller les chercher dans le menu en bas à droite, vous y aurez bientôt accès directement sur l’écran principal de votre PC.

Microsoft veut démocratiser l’utilisation des Widgets

La fonctionnalité fonctionnera de la même manière que les gadgets du bureau Windows sous Windows 7, permettant aux widgets d'être placés n'importe où sur le bureau. Pour rappel, les Widgets avaient été lancés pour la première fois par Microsoft avec Windows Vista, et ont été rendus encore plus faciles à installer avec Windows 7. Cependant, Microsoft les a supprimés avec Windows 8, le menu Démarrer ayant été redessiné avec les Live Tiles.

Depuis leur suppression sur les anciennes versions de l’OS de Microsoft, les Widgets ont peu à peu perdu en popularité, mais l'ajout de widgets à épingler sur le bureau pourrait bien changer la donne. En tout cas, c’est ce qu’espère Microsoft.

L’entreprise américaine encourage d’ailleurs toujours les développeurs à créer des widgets pour leurs applications Microsoft Store, et l'entreprise discutera de la manière dont les widgets peuvent contribuer à accroître l'engagement des utilisateurs lors de sa conférence Build pour les développeurs, qui se tiendra à la fin du mois. En 2022, Microsoft a ouvert le panneau de widgets aux développeurs tiers et, depuis, nous avons vu Facebook et Spotify adopter la plateforme avec leurs propres widgets. Microsoft a également ajouté plusieurs widgets depuis le lancement, notamment Phone Link, Xbox, Photos, et bien d’autres. Il reste maintenant à voir si cette nouvelle fonctionnalité va permettre aux Widgets de gagner en popularité.