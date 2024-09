Windows 11 : Microsoft va vous imposer cette fonctionnalité controversée, vous ne pourrez pas la désinstaller

Microsoft a révélé qu'il ne prévoyait pas de permettre aux utilisateurs de Windows 11 de désinstaller la fonction controversée Recall, malgré des indications contraires antérieures.

Il y a quelques jours, il semblait que Microsoft était sur le point de donner aux utilisateurs la possibilité de supprimer Recall, une fonctionnalité conçue pour prendre continuellement des captures d'écran de l'ordinateur d'un utilisateur et rendre le contenu consultable par le biais de requêtes en langage naturel.

Cette hypothèse s'appuyait sur la présence d'un bouton dans le panneau de configuration d'une récente mise à jour optionnelle de Windows 11, qui a été déployée spécifiquement pour les utilisateurs de l'Union européenne (UE). Cependant, Microsoft a maintenant précisé qu'il s'agissait simplement d'un bug et que la société n'avait pas l'intention de donner aux clients la possibilité de désinstaller Recall.

Recall sera obligatoire sur les ordinateurs compatibles

Dans une déclaration à The Verge, Brandon LeBlanc, chef de produit Windows, a déclaré : « Nous sommes au courant d'un problème où Recall est incorrectement listé comme une option dans la boîte de dialogue “Activer ou désactiver les fonctionnalités de Windows“ dans le Panneau de configuration. Ce problème sera corrigé dans une prochaine mise à jour ».

L'apparition initiale de l'option de désinstallation de Recall semblait quelque peu suspecte, car elle n'était pas systématiquement disponible pour tous les utilisateurs et ne faisait pas non plus partie d'une version de Canary. À l'époque, certains ont supposé qu'il pouvait s'agir d'un changement réservé aux utilisateurs européens afin de se conformer à la loi européenne sur les marchés numériques (DMA), mais il semble que ce ne soit pas le cas.

Recall est une fonctionnalité majeure de Windows 11 qui devait à l'origine être lancée en même temps que la plateforme Copilot+. Cette fonctionnalité était conçue pour prendre en permanence des captures d'écran de l'ordinateur d'un utilisateur et rendre le contenu consultable par le biais de requêtes en langage naturel, permettant ainsi aux utilisateurs de « se souvenir » d'informations passées.

Toutefois, cette fonctionnalité a rapidement suscité la controverse en raison de préoccupations liées à la protection de la vie privée. Il a été révélé que Microsoft stockait localement toutes les captures d'écran et les informations connexes en clair, ce qui a alerté les chercheurs en sécurité. Heureusement, à défaut de pouvoir la désinstaller, vous pourrez la désactiver.

En conséquence, Microsoft a été contraint de retarder le lancement de Recall, et l'entreprise travaille actuellement à l'amélioration de la sécurité et de la confidentialité de la fonctionnalité. La version mise à jour de Recall devrait être présentée en avant-première aux Windows Insiders sur les PC Copilot+ dans le courant du mois prochain, et l'entreprise prévoit de la déployer à l'échelle mondiale une fois qu'elle sera sûre de la disponibilité générale de la fonctionnalité.