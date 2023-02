Windows 11 : Microsoft va supprimer son outil de diagnostic intégré

Microsoft va prochainement supprimer un outil historique de Windows : l’outil de diagnostique intégré dans l’OS. Sa disparition sera progressive jusqu’en 2025 et se fera au profit de la plateforme en ligne Get Help du constructeur. Pour l’utilisateur, la transition sera totalement invisible.

L’un des objectifs de Windows 11 est de moderniser le système d’exploitation de Microsoft en supprimant tous les reliquats du passé. L’outil de diagnostic est l’un d’eux. Il devrait disparaître progressivement jusqu’en 2025.

L’outil de diagnostic, ou Microsoft Support Diagnostic Tool (MSDT), est présent depuis belle lurette dans Windows. Comme son nom l’indique, il permet à l’utilisateur d'identifier et de régler des problèmes. Le Wifi ne fonctionne pas ? Windows lance une analyse (qui bien souvent, n’aboutit à rien) dans une fenêtre dédiée.

Microsoft va supprimer l’outil de diagnostic sur Windows 11

Cet outil va être supprimé d’ici peu. Microsoft aimerait en effet le remplacer au profit de sa plate-forme en ligne Get Help qui ne sera pas incluse nativement dans le système d’exploitation. Elle n’alourdira donc pas Windows 11. La machine va être enclenchée à partir de cette année via une mise à jour. Certains soucis n’ouvriront plus la boîte de diagnostic mais dirigeront directement l’utilisateur vers Get Help. En 2024, ce seront tous les soucis qui seront réglés via Get Help et en 2025, MSDT sera totalement fermé. A noter que cela ne concerna que les utilisateurs qui feront la mise à jour Windows 11 de cet automne, puisque la firme de Redmond précise que ceux sur Windows 11 22H2 ou antérieur ne seront pas concernés.

Microsoft n’a pas expliqué clairement les choix du retrait de l’outil de diagnostic. Si cela peut s’expliquer par l’envie de moderniser certains aspects vieillots du système d’exploitation, le site Bleeping Computer indique qu’il pourrait aussi avoir un lien avec la sécurité. En effet, cet outil dispose de vulnérabilités. D’ailleurs, le MSDT a été plusieurs fois patché par Microsoft pour cette raison.

Au final, il ne devrait y avoir que peu de changements pour l’utilisateur. S’il rencontre un souci, ce ne sera plus une fenêtre dédiée qui s’affichera, mais tout simplement une page issue de la plate-forme en ligne de Microsoft.

Source : Bleeping Computer