Windows 11 : Microsoft ne veut vraiment plus que vous utilisiez les tuiles

Windows 11 va signer la disparition du menu Démarrer avec des tuiles dynamiques. Sur la version beta, il existait tout de même un moyen de le remettre en modifiant le registre. Microsoft a publié une nouvelle mise à jour et a sifflé la fin de la récréation.

Windows 11 n’est pas seulement une nouvelle version du système d’exploitation, c’est un nouveau départ en ce qui concerne le design. Le changement le plus symptomatique est sans aucun doute la nouvelle barre des tâches ainsi que le menu Démarrer. Ces derniers n’abordent plus les fameuses tuiles présentes depuis Windows 8. En effet, à la place, nous avons des icones statiques et plus claires. Cependant, il était toujours possible de remettre l’ancien menu en allant modifier le registre et en redémarrant explorer.exe. Une manipulation qui n’est plus possible aujourd’hui.

Windows Latest a en effet remarqué qu’une nouvelle Build a été publiée par Microsoft, la 22000.65. Cette dernière ne permet plus de revenir aux tuiles. Ceux qui les avaient remises les verront disparaître de nouveau. Microsoft vous oblige donc à faire un grand pas en avant.

Windows 11 abandonne enfin les tuiles

En 2012, Microsoft veut révolutionner son système d’exploitation avec Windows 8. Véritable chamboulement, l'OS veut aussi bien épouser le monde du PC que celui des PC portables tactiles,. De ce fait, deux UI sont proposées : un bureau classique, mais aussi une interface à base de tuiles. La mayonnaise n’a pas vraiment pris et Windows 8.1 a essayé de sauver les meubles, puis Windows 10 est venu remettre tout à plat.

Toutefois, les tuiles sont restées comme un code de design. Aujourd’hui, lorsque vous ouvrez le menu Démarrer sur Windows 10, elles apparaissent à droite. Une chose que supprime définitivement Windows 11. Adieu les tuiles, Microsoft veut repartir sur des bases saines avec un UI plus moderne, plus en phase avec une utilisation bureautique.

Toutefois, nous avons remarqué qu’il reste tout de même une réminiscence dans l’application de recherche. En effet, les applications mises en avant sont toujours incluses dans des sortes de tuiles. Elles ne sont plus dynamiques et adoptent la transparence de Windows 11, mais elles sont là… pour combien de temps encore ? Pour rappel, il est possible d'installer Windows 11 dès maintenant. Pour ça, il suffit de s'inscrire au programme Insider. Une manipulation qui prend 2 minutes top chrono.

