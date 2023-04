Windows 11 : l’explorateur de fichiers accueille une nouvelle galerie photo plus pratique

Microsoft apporte sans cesse de nouveaux changements à son explorateur de fichiers sur Windows 11, et le dernier ajout apporte une toute nouvelle interface pour la galerie photo, qui devrait beaucoup plaire aux utilisateurs.

L’explorateur de fichiers de Windows 11 vient de se doter d’une toute nouvelle galerie photo, qui vous laisse prévisualiser vos clichés. Cette nouvelle fonctionnalité fait partie de l'aperçu Windows Insider Build 23435, qui est actuellement disponible à l'essai pour les Insiders du canal Dev.

L'affichage de la galerie de photos est accessible depuis le menu latéral de l'Explorateur de fichiers, à côté des options de stockage sur le cloud et des dossiers favoris. Une fois sélectionnée, elle affiche une grille de photos récentes stockées sur votre PC, ainsi que des images provenant de OneDrive si les sauvegardes de l'appareil photo sont activées. La galerie fonctionne de la même manière que l'affichage “Toutes les photos” dans l'application Photos du système.

Quels changements sur la nouvelle galerie photo ?

L'un des avantages de cette nouvelle fonctionnalité est qu'elle vous permet d'afficher vos photos tout en parcourant les fichiers et les dossiers. Il est également possible de choisir les dossiers affichés dans la galerie et d'ajouter des sous-dossiers pour filtrer le contenu, ce qui facilite la recherche d'images spécifiques.

L'affichage de la galerie apparaît également comme une option dans le sélecteur de fichiers d'autres applications. Cela signifie qu'il est plus facile de trouver une photo récente dans différentes applications sans avoir à chercher dans tous vos dossiers. Elle facilite donc l'affichage et la gestion des photos sans qu'il soit nécessaire de passer d'une application à l'autre.

En plus de la nouvelle galerie photo, sachez que Microsoft teste également une base de code mise à jour pour l'explorateur de fichiers, qui utilise WinUI 3 au lieu de WinUI 2. Ce changement devrait améliorer les performances globales de l'explorateur de fichiers.

Rappelons que l'affichage de la galerie est encore en version bêta et qu'il ne sera pas disponible immédiatement pour tous les Insiders du canal Dev. Microsoft prévoit de suivre les réactions et de voir comment la fonctionnalité fonctionne avant de la proposer à tout le monde. Comme Microsoft continue d'améliorer l'Explorateur de fichiers, il est probable que d'autres fonctionnalités utiles seront ajoutées à l'avenir.