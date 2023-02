Windows 11 sur un MacBook sous M1 et M2 c’est enfin possible, grâce à Parallels

Parallels est un logiciel pour macOS et ChromeOS qui permet d’utiliser Windows 10 ou 11 sur un Mac ou un Chromebook. Depuis la version 16.5, il est compatible avec les systèmes basés sur l’architecture de processeur ARM.

Il est possible de faire tourner Windows sur un Mac à condition que ce dernier soit propulsé par une puce d’Intel. Pour ce faire, il faut utiliser Boot Camp, un logiciel de type boot loader, qui permet de choisir le système d’exploitation à démarrer l’allumage. Si vous possédez un Mac équipé d’une Apple Silicon, la tâche est bien plus compliquée. Microsoft vient d’officialiser un partenariat avec Parallels qui permet aux Mac les plus récents et puissants de profiter de Windows 11 et tous ses bienfaits grâce à la virtualisation.

Parallels version 18 est un boot loader permettant d’utiliser Windows 11 sur les Mac équipés d’une puce M1 ou M2. À moins d’utiliser une solution professionnelle de PC dans le Cloud à travers Windows 365, ce type de dual-boot n’était impossible jusqu’à maintenant. Et si Microsoft vend des versions de Windows 11 compatible avec les processeurs ARM, l’architecture sur laquelle sont basés les Apple de série M1 ou M2, il est fort peu probable qu’Apple achète un jour des licences Windows à Microsoft.

Parallels 18 permet d'utiliser les deux OS, côte à côte, sans avoir besoin de redémarrer.

Pour pouvoir l’utiliser, il faut respecter les conditions matérielles imposées par Microsoft, des exigences que les Mac les plus récents remplissent amplement. Comme par ailleurs, Parallels simule la présence de l’indispensable composant de sécurité TPM, les utilisateurs de Windows 11 sur Mac ne seront pas victimes du watermark disgracieux imposé par Microsoft.

Il y a plusieurs raisons de vouloir utiliser Windows sur macOS. La première d’entre elles est probablement l’opulence du catalogue de jeux disponible sur l’OS de Microsoft. Attention cependant. Si bonne soit cette solution, ni Parallels 18 ni la firme de Redmond ne promettent une compatibilité maximale. En effet, pour fonctionner, les drivers matériels doivent être spécifiquement conçus pour les PC basés sur une architecture ARM et les jeux utilisant OpenGL 3.3 ne fonctionnent pas.