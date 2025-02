Il existe des astuces simples pour faciliter vos recherches sur Windows 11, découvrez-en trois

Sommaire Ajouter des filtres à ses recherches

Epingler une recherche

Activer la recherche améliorée

Commentaires

L’explorateur de fichiers a connu un sacré coup de jeune sur Windows 11. Il permet de retrouver facilement un document ou une image sur votre ordinateur, mais saviez vous qu'il existait des astuces pour le rendre plus performant ? En voici trois.

S’il existait déjà sur les précédentes versions de Windows, l’explorateur de fichiers est devenu central sous Windows 11. C’est maintenant le cœur de votre système et vous êtes obligé de passer par lui pour effectuer de nombreuses actions.

En plus de vous permettre de naviguer dans vos fichiers, l’explorateur donne la possibilité d’en retrouver très facilement grâce au moteur de recherche intégré, en haut à droite de la fenêtre. Dans ce tutoriel, nous allons vous donner trois astuces utiles pour rendre cette recherche beaucoup plus efficace. C’est parti !

Ajouter des filtres à ses recherches

En effectuant une recherche, l’explorateur de fichiers va fouiller sur tout votre ordinateur afin de trouver des résultats en rapport avec la requête. Mais parfois, on souhaite effectuer une recherche plus précise. Fort heureusement, il est possible d’ajouter des filtres.

Pour cela, il faut taper quelque chose dans la barre de recherche, puis cliquer sur « option de recherche ». Le type, la taille, la date de modification ou encore les dossiers compressés, beaucoup d’options peuvent être cochées. Idéal si vous cherchez quelque chose de très précis.

Epingler une recherche

Il peut arriver qu’on effectue souvent la même recherche, pour une raison ou pour une autre. Plutôt que de taper à chaque fois ce qu’on veut dans la barre dédiée, il existe une astuce simple : épingler cette recherche.

Après avoir tapé la requête, il faut appuyer sur les trois petits points juste en-dessus de la barre de recherche. En sélectionnant « épingler à l’accès rapide », vous créez un raccourci dans la fenêtre de gauche. De fait, il sera beaucoup plus simple d’accéder à cette recherche. Pratique et utile.

Activer la recherche améliorée

Par défaut, le moteur de recherche de l’explorateur de fichiers fouille dans les Documents, les Images, Musiques, Téléchargement et Bureau. Cependant, il est possible d’étendre ces recherches, en permettant à l’explorateur de ratisser tout le contenu du PC. Pour cela, il faut modifier une fonctionnalité dans les paramètres.

Aller dans les paramètres de Windows 11

Aller dans Confidentialité et sécurité

Sélectionner Recherche dans Windows (un peu plus bas)

Activer la recherche avancée

Ainsi, chaque recherche se fera sur l'entiéreté de votre ordinateur. Attention si vous avez un laptop, cela consommera plus de batterie !