Windows 11 : cette modification de l’Explorateur de fichiers va rendre l’OS plus rapide

Microsoft continue d'apporter différentes modifications pour améliorer l'expérience des utilisateurs sur Windows 11. D'après nos confrères du site Windows Latest, le constructeur a apporté certains changements à l'Explorateur de fichiers pour rendre son dernier OS plus rapide. En outre, l'entreprise envisage d'intégrer une nouvelle fonctionnalité inspirée de Windows Vista.

Comme le rapportent nos confrères du site spécialisé Windows Latest, Microsoft va apporter une modification significative à l'Explorateur de fichiers sur Windows 11. En effet et depuis 2019, l'Explorateur de fichiers intègre dans ses recherches vos documents stockés dans le cloud OneDrive et dans les services en ligne Office, en plus des fichiers stockés en local.

Une excellente chose pour ceux qui utilisent fréquemment ces services de Microsoft. Un ajout bénin, voire gênant pour les autres, puisque cette fonctionnalité avait la fâcheuse tendance de ralentir drastiquement l'Explorateur de fichiers sur Windows 10 et Windows 11. Par extension, la navigation sur l'OS peut être ralentie à son tour.

Or et d'après plusieurs utilisateurs membres du programme Windows Insiders, Microsoft compte désactiver cette intégration dans une version à venir de Windows 11. Les utilisateurs ont pu découvrir cette nouvelle option dans l'outil de l'éditeur de stratégie de groupe. D'après les précisions de Windows Latest, il sera également possible d'empêcher le menu Démarrer de Windows 11 de rechercher et d'afficher les documents Office en ligne.

Microsoft veut autoriser la création de widgets par les entreprises tierces

Autre nouveauté à venir d'après les sources de Windows Latest, Microsoft compte modifier les widgets de Windows 11 en s'inspirant de Windows Vista. Sur l'un des OS les plus impopulaires du constructeur, les utilisateurs pouvaient déjà profiter de widgets (ils étaient baptisés Gadgets à l'époque) disposés dans une colonne accessible depuis le Bureau. L'une des particularités de cette fonctionnalité est que les entreprises tierces pouvaient développer et proposer leurs propres gadgets.

Seulement, Vista étant particulièrement mal-aimé des utilisateurs, les entreprises n'ont pas attendu très longtemps avant d'abandonner l'idée de créer des gadgets. Et justement, Microsoft souhaiterait à nouveau autoriser le support de widgets tiers dans une prochaine version de Windows 11. Reste maintenant à espérer que l'histoire ne se répète pas en constatant que les utilisateurs n'ont pas grand chose à faire de ces widgets développés par d'autres entreprises que Microsoft. Pour rappel, la prochaine grosse mise à jour de Windows 11 n'est pas attendue avant l'été 2022 si l'on en croit les dernières rumeurs.

Source : Windows Latest