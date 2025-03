Windows 11 : cette mise à jour ne s’installe pas ? Vous n’êtes pas seuls !

Microsoft a récemment déployé une mise à jour optionnelle pour Windows 11 version 24H2, nommée KB5052093. Cependant, de nombreux utilisateurs ont signalé des problèmes lors de son installation, avec des erreurs spécifiques telles que 0x800f0983 et 0x800f0993.

Une nouvelle mise à jour de Windows 11, nommée KB5052093, ne s’installe pas correctement chez de nombreux utilisateurs. Face à ces difficultés, Microsoft a pris la décision de retirer temporairement la mise à jour de ses serveurs. Après avoir apporté des modifications, l'entreprise l'a de nouveau mise à disposition il y a quelques jours. Bien que cette nouvelle version semble avoir résolu les problèmes d'installation pour certains utilisateurs, d'autres continuent de rencontrer des obstacles.

Malgré ces désagréments, KB5052093 apporte son lot d'améliorations notables. Parmi celles-ci, on trouve la correction d'un bug qui faisait identifier à tort un disque dur classique comme un SSD dans le Gestionnaire des tâches. L'Explorateur de fichiers bénéficie également d'optimisations, notamment pour la gestion des collections multimédias volumineuses. Microsoft a aussi introduit une nouvelle fonctionnalité permettant le partage direct depuis la liste de raccourcis de la barre des tâches.

Des problèmes persistants et des solutions en cours

Bien que Microsoft ait confirmé avoir apporté des modifications basées sur les retours des utilisateurs, l'entreprise n'a pas détaillé la nature exacte de ces changements. La mise à jour est désormais à nouveau disponible via les paramètres Windows Update, mais son installation reste problématique pour certains.

Des utilisateurs rapportent que l'installation s'interrompt à 38 % avant d'échouer et de revenir à la version précédente du système. D'autres signalent des incompatibilités avec certains jeux, comme Call of Duty HQ (pour Black Ops 6 par exemple), qui ne se lance plus après l'installation de la mise à jour.

Microsoft reconnaît également dans sa documentation officielle quelques problèmes connus. Par exemple, Roblox ne fonctionne pas correctement sur les PC ARM, en particulier lorsqu'il est téléchargé depuis le Microsoft Store. Des difficultés ont aussi été observées avec certains composants, qui ne parviennent pas à terminer leur installation après l'application des mises à jour de janvier ou février 2025.

Microsoft poursuit ses efforts pour améliorer la stabilité de Windows 11 24H2, mais tout ne se passe pas toujours comme prévu. L'entreprise recommande aux utilisateurs rencontrant des problèmes de consulter régulièrement les mises à jour Windows ou d'attendre le prochain patch cumulatif mensuel, qui devrait intégrer ces correctifs de manière plus stable.