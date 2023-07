Windows 11 : la dernière mise à jour casse le menu Démarrer si vous utilisez un certain type de logiciel

La mise à jour KB5028254 de Windows 11 peut rendre le menu Démarrer inutilisable si vous avez installé un logiciel qui modifie l'interface de votre PC. Il n'y pas de correctif pour le moment.

Windows 11, c'est un peu un de perdu, dix de retrouvés, ou presque. Si la récente mise à jour du système corrigeait le problème de codec défectueux qui empêchait la lecture de vidéos, la dernière a introduit un bug plutôt gênant. Il empêche carrément le fonctionnement du menu Démarrer. Vous avez beau cliquer, il ne s'ouvre pas. En cause, la mise à jour numérotée KB5028254. Mais peut-être que vous n'êtes pas concernés. Elle ne touche en effet que les personnes utilisant un logiciel qui modifie l'interface de Windows.

Comme l'explique Microsoft : “Après avoir installé KB5028254 ou [une mise à jour] ultérieure, le menu Démarrer peut ne pas s'ouvrir pour les appareils Windows sur lesquels sont installés des logiciels de modification de l'interface utilisateur. On sait que le logiciel ExplorerPatcher est concerné, mais d'autres pourraient l'être aussi. Ces applications utilisent souvent des méthodes non supportées pour permettre la customisation et peuvent par conséquent produire des effets inattendus sur vos appareils Windows”.

Le menu Démarrer de Windows 11 ne marche pas si vous avez un logiciel qui modifie l'interface

Ce n'est pas la première fois qu'un tel bug survient. Lors du passage à la version Moment 2 de Windows 11, le même souci avait été observé. Pour le moment, Microsoft recommande de désinstaller tout logiciel de customisation de l'interface avant de lancer la mise à jour KB5028254. L'entreprise précise que si vous rencontrez déjà un problème quelconque avec un programme de ce genre, il faut contacter son développeur directement.

Un correctif sera sûrement déployé plus tard, mais aucune date n'a été donnée. D'une manière générale, il est “normal” que les mises à jour d'un système d'exploitation corrigent des bugs et en introduisent d'autres. Dans ce cas précis, on peut penser qu'il reste limité à un nombre restreint d'utilisateurs. C'est plus gênant quand ça impacte des éléments fondamentaux comme le temps au démarrage et la vitesse de la connexion Internet.