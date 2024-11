Windows 11 : cette fonction que vous utilisez tous les jours change totalement de look, voici à quoi elle va ressembler

Microsoft annonce la transformation complète d'une interface utilisée chaque jour par des millions de personnes sur leur PC Windows. Elle devient enfin plus moderne et intuitive.

Chaque version de Windows possède sa propre signature graphique. Pour peu que l'on en ait connu plusieurs, il est facile de les distinguer à partir d'une simple capture d'écran. Windows 11 ne fait pas exception à la règle, et pourtant, certaines parties du système d'exploitation détonnent encore. L'un des exemples le plus flagrant est le panneau de configuration. Comme il est voué à disparaître, l'entreprise n'a pas jugé nécessaire d'harmoniser son interface avec le reste, et ça se voit.

Un autre élément mériterait aussi un relooking. D'autant plus que des millions de personnes s'en servent dès qu'ils allument leur PC : Windows Hello. Si vous devez entrer un code PIN, utiliser votre empreinte digitale ou, plus récemment, un passkey pour accéder au bureau, vous en faites partie. L'option va finalement bénéficier d'une nouvelle interface.

Découvrez le nouveau design de cette fonction utilisée tous les jours sur Windows

“Les nouveaux visuels de Windows Hello sont conçus pour faciliter une communication rapide et claire et apparaissent sur l'écran d'ouverture de session Windows ainsi que sur d'autres flux d'authentification tels que passkey, Microsoft Store et bien d'autres“, résume Microsoft. Vous pouvez voir à quoi ressemble le résultat sur la capture d'écran ci-dessous. C'est en effet bien plus moderne, avec des options de connexion faciles à repérer puis sélectionner.

La firme a également “repensé l'expérience des utilisateurs de certificats de sécurité Windows pour les passkeys en créant une expérience plus propre qui permet une authentification sécurisée et rapide. Les utilisateurs pourront désormais passer d'une option d'authentification à l'autre et sélectionner les passkeys/appareils de manière plus intuitive“. Concrètement, cela ressemble à ceci :

La mise à jour numérotée 22635.4440 (KB5045889) est déployée progressivement sur le canal Bêta pour les inscrits au programme Windows Insider. Notez qu'il faut également également activer l'option Recevez les dernières mises à jour dès qu'elles sont disponibles dans les Paramètres du PC puis Windows Update.