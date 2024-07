Windows 11 bug encore et cette fois c’est Windows Security qui est inutilisable

Un nouveau bug découvert dans Windows 11 peut rendre l'application Windows Security inutilisable. Ce problème qui est survenu après la mise à jour de juin 2024, affecte les utilisateurs en affichant un écran blanc dans l'application de sécurité.

Les utilisateurs de Windows 11 rencontrent de plus en plus de problèmes avec les mises à jour récentes du système d'exploitation. Ces bugs, fréquents et souvent sérieux, provoquent des inquiétudes quant à la stabilité et à la fiabilité de leurs ordinateurs. La mise à jour KB5039302 de juin 2024 en est un exemple frappant car elle cause divers dysfonctionnements. Parmi les problèmes majeurs, certaines personnes ont signalé que leurs ordinateurs redémarraient en boucle et rendaient leurs machines quasiment inutilisables.

Après avoir suspendu la mise à jour KB5039302 en raison de ces redémarrages en boucle, Microsoft doit maintenant faire face à un autre problème encore plus préoccupant. Un nouveau bug a été découvert et ce dernier affecte cette fois-ci l'application Windows Security. Il survient après l'exécution d’actions dans l’invite de commandes qui se termine par un écran blanc de la mort dans l'application. Cette situation empêche les utilisateurs d'accéder aux fonctionnalités de sécurité essentielles et de voir les résultats des analyses de leur système.

La dernière mise à jour de Windows 11 rend aussi l’application Windows Security inutilisable

Ce bug, qui touche uniquement les ordinateurs sous Windows 11, empêche les utilisateurs de gérer correctement la protection de leur système. Bien que les fonctionnalités essentielles, telles que la protection en temps réel, restent actives, l'écran blanc empêche l'affichage des résultats d'analyses et des informations cruciales. Les utilisateurs se retrouvent ainsi sans moyen de vérifier l'état de sécurité de leur PC. De nombreux utilisateurs ont signalé ce problème sur les forums de la communauté Microsoft et cherchent désespérément une solution.

Actuellement, il n'existe aucun moyen de restaurer l'application Windows Security sans réinstaller ou restaurer le système d'exploitation. Microsoft travaille activement sur une solution pour résoudre ce bug et permettre aux utilisateurs de retrouver une utilisation normale de l'application Windows Security. En attendant, il est fortement recommandé de ne pas effectuer de modifications inutiles dans les paramètres de sécurité afin de prévenir tout risque supplémentaire.

Source : xda-developers