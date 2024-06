Encore une mise à jour pour Windows 11, avec une bonne nouvelle pour l’explorateur de fichiers

Windows 11 reçoit une nouvelle mise à jour facultative, qui devrait contenter les utilisateurs qui ont l'habitude d'utiliser la compression de fichiers directement dans l'explorateur de l'OS.

Microsoft est en train de déployer une mise à jour permettant d'accéder à la build KB5039302 de Windows 11. Celle-ci apporte plusieurs améliorations au système d'exploitation, et notamment à l'explorateur de fichiers. Il est désormais possible de créer des fichiers 7-Zip et Tape Archive (TAR) à partir du menu contextuel. Après un clic-droit, l'option “Compresser vers…” apparaît, donnant le choix entre ces deux formats et le ZIP, qui était déjà supporté.

Le sous-menu “Compresser vers…” donne aussi accès à “Additionnal options” pour aller plus loin. Étrangement, cette interface n'est pour l'instant pas traduite. Elle est affichée en anglais sur notre système qui est en français. Grâce à cette fonction, vous pouvez en tout cas opter pour un format plus précis (quel genre de TAR par exemple), une méthode de compression (entre BZip2, Gzip, xz, Zstandard et d'autres), ainsi que le degré de compression désiré.

KB5039302 est une mise à jour facultative pour Windows 11

La mise à jour ajoute aussi une recommandation pour le Game Pass sur l'écran d'accueil des Paramètres, mais seulement si vous jouez activement sur votre PC et que vous êtes connecté avec votre compte Microsoft. Après l'introduction des paramètres recommandés selon votre usage, ce menu devient de plus en plus “à la carte”.

Le bouton pour changer de bureau refait surface par défaut dans la barre des tâches, mais il est possible de le faire disparaître dans les paramètres de celle-ci (clic droit sur la barre des tâches pour y accéder). La fenêtre Windows Share se dote d'un bouton de copie pour copier des fichiers, et de nouveaux emojis sont pris en charge (Emoji 15.1).

Windows 11 KB5039302 apporte aussi trois correctifs :

Pour un bug avec l'outil de capture d'écran, affectant l'enregistrement du son lors d'une capture vidéo.

Pour un bug causant l'échec de l'éjection d'un périphérique USB en sécurité quand le gestionnaire de tâches est ouvert.

Pour un bug concernant le clavier japonais.

La mise à jour ne comporte pas de patch de sécurité, elle n'est donc pas urgente à installer. Si vous désirez la télécharger maintenant, allez dans Windows Update, cochez la case Recevez les dernières mises à jour dès qu'elles sont disponibles et cliquez sur Rechercher des mises à jour.