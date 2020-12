Windows 10 : une mise à jour corrige enfin les énormes problèmes de plantage

Microsoft vient de publier une mise à jour qui permet de corriger un bug bien gênant présent depuis plusieurs mois sur le système d’exploitation. Certains utilisateurs ont en effet subi des plantages de manière aléatoire avec le fameux Blue Screen of Death. La chose est maintenant corrigée si vous mettez votre machine à jour.

Certains utilisateurs de Windows 10 sont confrontés à une situation bien pénible depuis plusieurs mois. En effet, les PC mis à jour avec l’update de mai ou d’octobre 2020 de l’OS subissent des plantages aléatoires. Microsoft corrige aujourd’hui ce bug bien gênant.

Ces plantages sont apparus avec la mise à jour de mai. Certains utilisateurs l’ont toutefois vu apparaître avec celle d’octobre. De manière aléatoire, le système se stoppait net, tombant sur le fameux écran bleu de la mort. Ce dernier affichait ce message d’erreur :

DRIVER_VERIFIER_DMA_VIOLATION

Notons que ce souci ne touchait qu’une toute petite partie des utilisateurs. Comme le note Windows Latest, ce bug touchait uniquement les PC avec des pilotes non mis à jour et ceux avec un port Thunderbolt. Cela n’a pas empêché Microsoft de travailler sur le problème et le constructeur vient de déployer cette nouvelle mise à jour qui corrige ce souci.

Une mise à jour qui s’installera toute seule

Pour télécharger cette mise à jour, il suffit d’aller dans les Paramètres de Windows 10, puis d’aller dans la section Mise à jour et sécurité. Dans le premier onglet, Windows Update, il faut ensuite cliquer sur Afficher les mises à jour facultatives et de télécharger la MàJ Windows 10 KB4586853. Si vous ne le faites pas, aucun souci, elle sera intégrée à la mise à jour de sécurité de décembre qui se téléchargera toute seule dans les prochains jours. Elle corrige les bugs conduisant à l’écran bleu de la mort, mais également d’autres petits soucis moins gênants, comme un cycle de redémarrage incessant lorsque vous essayez d’éteindre votre PC

Cette année 2020 n’est pas une partie de plaisir pour les utilisateurs de Windows 10. On se rappellera par exemple d’un bug qui tuait les SSD à petit feu à chaque redémarrage. Ce dernier a été corrigé il y a quelques semaines, mais a donné des sueurs froides aux utilisateurs.

Source : Windows Latest