Copier-coller depuis Windows 10 vers Android devient possible !

Windows 10 et votre smartphone vont bientôt fusionner leur presse-papier, via SwiftKey et l'application Votre Téléphone. Il devient ainsi possible de copier quelque chose sur l'un de vos appareils pour le coller sur un autre, un peu comme les iPhone dans leur écosystème.

Microsoft continue d'améliorer l'intégration des smartphones Android dans Windows 10. L'application Votre téléphone, en particulier, propose déjà de synchroniser vos SMS, photos, prendre des appels sur votre PC et même lancer des applications Android. Or, à en croire plusieurs utilisateurs, Microsoft est en train de tester un copier coller universel entre les smartphones Android et Windows 10.

La fonctionnalité repose sur le clavier alternatif Microsoft SwiftKey pour Android. Dans un tweet, le leaker Alessandro Paluzzi montre une page de configuration dédiée à la fonctionnalité qui est apparue sur son smartphone :

Le copier coller entre les smartphones Android et Windows 10 devient intuitif

En fait le presse-papier universel existe déjà entre Windows 10 et certains smartphones Samsung, notamment le Gakaxy S20 et Galaxy Z Flip. Mais Microsoft est visiblement en train de mener un test plus large, peut-être avant le déploiement généralisé de la fonctionnalité. Lorsque le presse papier universel est actif, il suffit tout simplement de copier un contenu (texte, image, vidéo…) sur votre smartphone ou ordinateur pour pouvoir le coller sur l'autre appareil. La fonctionnalité rappelle la continuité disponible depuis des années dans l'écosystème Apple. Petit à petit, les efforts de Microsoft permettent néanmoins de rapprocher les fonctionnalités des deux univers.

La tâche est néanmoins plus compliquée que chez Apple. Comme l'explique l'un des responsables de Votre téléphone Roberto Bojorquez cité par Windows Central, le problème c'est que Microsoft devait jusqu'ici demander la permission des constructeurs pour avoir accès au presse-papier de leurs appareils. Il semble que l'intégration via SwiftKey permet néanmoins à Microsoft de contourner le problème. Si vous voulez tester la fonctionnalité avant l'heure sur votre smartphone Android, la meilleure chose à faire est d'essayer de télécharger la beta de SwiftKey. Néanmoins il semble que cela ne suffit pas encore chez tout le monde : nous n'avons pas encore réussi à reproduire l'activation de la fonctionnalité sur notre smartphone Android.