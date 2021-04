Windows 10 : Microsoft règle enfin un bug très agaçant avec les écrans externes

Windows 10 va bientôt bénéficier d'un correctif qui règle le comportement des écrans en sortie de veille. Des utilisateurs se plaignent que le système d'exploitation met du désordre en rassemblant toutes les fenêtres sur un seul écran. Le correctif est déjà disponible pour les Insiders.

Certains comportements erratiques de Windows 10 peuvent se révéler frustrants. Parmi ces problèmes l'un des plus agaçants est sans doute ce qui se passe avec en sortie de veille avec certains écrans externes. Imaginez, vous travaillez sur un projet compliqué, et pour faciliter votre travail, vous avez organisé de manière claire et hiérarchisée sur deux écrans une cinquantaine de pages web. Vous prenez alors une petite pause café. A votre retour, l'ordinateur est en veille.

Vous bougez la souris et là, horreur : Windows 10 a décidé de coller toutes les fenêtres sur un seul écran. Tous vos efforts tombent à l'eau et il vous faut recommencer, en désactivant au préalable la mise en veille par sécurité… De nombreux utilisateurs Windows 10 se plaignent depuis un certain temps de ce comportement erratique. Et il semble que Microsoft est enfin décidé à prendre le problème à bras le corps. Dans les dernières build Insiders (21287 et ultérieures) vos fenêtres restent désormais toujours en place quelque soit l'écran en sortie de veille.

Windows 10 règle enfin le bug qui affiche les fenêtres n'importe où en sortie de veille avec les écrans externes

Microsoft devrait pousser le changement sur un plus grand nombre de machines d'ici la fin de 2021. Sur son blog Microsoft explique que le problème ne survient que lorsque l'écran externe est connecté avec un câble DisplayPort plutôt que HDMI. Le bug est lié à une fonctionnalité connue sous le nom Rapid Hot Plug Detect (Rapid HPD). En attendant, si vous trouvez la situation sur votre machine trop frustrante, deux options s'offrent donc à vous.

Le plus simple est de remplacer la connexion DisplayPort par une connexion HDMI lorsque c'est possible. Evidemment certains verront cela comme une régression : DisplayPort est bien plus versatile que les câbles HDMI. Il est possible de brancher plusieurs moniteurs “en guirlande” – par ailleurs DisplayPort est compatible avec des technologies comme le FreeSync de AMD et le G-Sync de Nvidia qui évitent les artefacts graphiques sur les hautes résolutions.

Vous pouvez également rejoindre le programme Insider pour installer une build plus récente. Notez néanmoins qu'il n'est pas recommandé de le faire sur des machines que vous utilisez tous les jours dans le cadre de votre travail. En effet, il est possible que la version Insider de Windows 10 règle le problème d'affichage, tout en causant d'autres problèmes ailleurs.