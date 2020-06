Windows 10 : Microsoft fait machine arrière, le dossier Téléchargements n’est plus vidé automatiquement

Sous Windows 10, il a longtemps été possible de supprimer automatiquement le contenu du répertoire Téléchargements via l’outil de Nettoyage de disque. L’opération est simple, rapide, mais pas sans risque pour qui se contente de cocher toutes les options disponibles au sein de l’outil en question. Suite à un probable trop grand nombre d’erreurs de la part des utilisateurs, Microsoft a donc décidé de retirer cette fonctions de son système d’exploitation.

En octobre 2018, Microsoft publiait une importante mise à jour à destination de Windows 10. Le système d’exploitation s’enrichissait, entre autres, d’une fonction permettant de supprimer automatiquement tous les fichiers enregistrés dans le dossier Téléchargements. Accessible depuis l’outil Nettoyage de disque, il s’agissait en réalité d’une « option » non cochée par défaut. En revanche, on imagine que certains utilisateurs ont probablement dû activer cette fonction par mégarde ou méconnaissance, afin de gagner un maximum de place sur leur disque dur ou leur SSD.

Microsoft a finalement réagi et donc décidé de retirer cette possibilité de supprimer le contenu du dossier Téléchargements. Après avoir mis à jour Windows 10 vers l’édition 2004 sortie la semaine dernière, et en ouvrant l’outil Nettoyage de disque, on constate que la prise en charge du répertoire Téléchargements a tout bonnement disparu. Il n’y a donc plus aucun risque d’effacer par inadvertance des fichiers téléchargés lorsque l’on souhaite s’en remettre à l’outil Nettoyage pour gagner un peu plus de place sur le disque dur.

Une option aussi supprimée de l’Assistant de stockage

Dans le même temps, Microsoft a également revu et corrigé son Assistant de stockage, accessible depuis le module Paramètres > Système. Quelle différence entre les deux ? Si l’outil Nettoyage de disque doit être exécuté manuellement, ce n’est pas le cas de l’Assistant de stockage. Celui-ci peut être configuré de manière à s’exécuter tout seul à intervalles réguliers.

Là encore, les développeurs de Windows 10 ont opéré une petite modification liée au répertoire Téléchargements. Si le dossier en question est situé sur le Cloud, la possibilité de supprimer automatiquement son contenu est désormais désactivée. De quoi éviter les suppressions malencontreuses de données accessibles sur un serveur. Notez cependant que ce retrait de fonctionnalité n’est pas encore inclus à l’édition 2004 de Windows 10, mais est réservé pour le moment aux utilisateurs de la build 19640 de Windows 10. Rappelons qu’il s’agit d’une préversion de Windows 10 accessible uniquement depuis le programme Windows Insider. Pour en bénéficier, il suffit de suivre les étapes suivantes :