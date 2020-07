Windows 10 : la mise à jour de juillet 2020 corrige un bug qui faisait planter et redémarrer le PC

Conformément à son habitude, Microsoft vient tout juste de diffuser le Patch Tuesday de Windows 10. La mise à jour de juin 2020 voit un grand nombre de vulnérabilités corrigées, mais résout également un bug critique. À cause de l’exécutable LSASS, Windows 10 plantait et redémarrait de lui-même.

Comme chaque second mardi du mois, Windows 10 s’est mis met à jour. Microsoft vient en effet de déployer son traditionnel Patch Tuesday, lequel corrige cette fois 123 failles de sécurité, dont 18 critiques. Mais surtout, parmi les nombreuses corrections apportées au système d’exploitation, on trouve un patch lié à la mise à jour de juin 2020 et à l’exécutable LSASS (Local Security Authority Subsystem). Car lors de la dernière update, les développeurs de Windows 10 avaient introduit un bug qui occasionnait des redémarrages intempestifs de Windows 10.

Crash du PC : toutes les versions récentes de Windows 10 sont concernées

Présent depuis 1993 au sein du système d’exploitation, LSASS.EXE se charge de l’identification des utilisateurs. En cas de crash de l’exécutable en question, le PC affiche un message d’erreur, se bloque et redémarre au bout d’une minute. Et c’est justement la mauvaise expérience qu’ont faite certains utilisateurs de Windows 10 quand ils ont installé le Patch Tuesday de juin 2020. Avant de redémarrer, le système d’exploitation affiche un message de type : « Un processus système critique, C: \ WINDOWS \ system32 \ lsass.exe, a échoué avec le code d’état c0000008. La machine doit maintenant être redémarrée. » Et il n’y a rien à faire, aucune solution n’avait pour l’instant été trouvée à part désinstaller la mise jour de juin 2020.

Il aura fallu patienter un petit mois avant que Microsoft diffuse un correctif, mais c’est désormais chose faite. Le patch en question, qui répond au nom de KB4565503, est directement intégré au Patch Tuesday. Vous pouvez soit le télécharger individuellement, soit vous fier à la procédure automatique de mise à jour de Windows 10. Pour rappel, vous pouvez aussi « forcer » la mise à jour de Windows 10 en pressant simultanément les touches [Windows] + [I] et en vous dirigeant sur les options Mise à jour et sécurité > Windows Update > Rechercher des mises à jour.

Notez pour conclure que l bug touche la totalité des récentes versions de Windows 10. Les éditions de Windows concernées sont les suivantes :