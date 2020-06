Windows 10 : Microsoft harcèle ses utilisateurs avec des fenêtres plein écran pour promouvoir ses services

Depuis près d’un an, Windows 10 affiche une page en plein écran afin de faire la promotion de tous les services Microsoft. Jusqu’alors, la fenêtre ne se présentait qu’après une mise à jour et n’apparaissait qu’une fois. Mais depuis peu, il semble qu’elle s’affiche à plusieurs reprises et dans diverses occasions.

Décidément, Microsoft fait tout pour que ses utilisateurs fassent appel à l’ensemble à de ses produits et n’aille pas voir du côté de la concurrence. Après leur avoir recommandé d’utiliser Edge par tous les moyens possible, l’éditeur de Redmond pousse ses services à l’aide de fenêtres en plein écran qui s’affichent aléatoirement sous Windows 10.

Windows 10 affiche une fenêtre en plein écran pour promouvoir Office et OneDrive

Quand on met à jour Windows 10 ou qu’on l’installe pour la première fois, le système d’exploitation affiche un écran faisant la promotion des services de Microsoft. Une page en plein écran se présente, invitant l’utilisateur à installer ou à configurer diverses applications conçues par le géant de Redmond. Sont notamment mis en avant Windows Hello, Office 365, OneDrive ou encore l’application Votre téléphone. Jusque là, rien de réellement d’anormal que de voir Microsoft faire la promotion de son écosystème au sein de son propre système d’exploitation.

En revanche, de nombreux utilisateurs signalent que cette fenêtre en plein écran apparaît désormais de manière intempestive, et pas seulement après avoir mis à jour le système d’exploitation. Quelques-uns l’ont vu alors même qu’ils n’avaient pas encore effectué la moindre update de leur système, quand d’autres en ont fait les frais après s’être déconnectés, puis reconnecté au système. Rien de réellement gênant en soi puisqu’il est possible de quitter la fenêtre à l’aide d’une petite option située en bas à gauche de celle-ci. En revanche, comme cette fenêtre est théoriquement associée à une réinstallation complète du système, elle peut avoir de quoi inquiéter les utilisateurs les moins aguerris.

À lire aussi : la mise à jour de 2021 de Windows 10 est déjà prête, la bêta sera diffusée dès ce mois-ci

Comment désactiver la fenêtre de pub en plein écran de Windows 10

Si vous souhaitez ne plus voir ce genre de notification en plein écran, il existe un moyen assez simple de s’en débarrasser. Pour cela, procédez comme suit :

Pressez simultanément les touches [Windows] + [I] , ou rendez-vous sur le menu Démarrer et cliquez sur l’icône des paramètres

+ , ou rendez-vous sur le menu Démarrer et cliquez sur l’icône des paramètres Dirigez-vous sur l’option Système

Cliquez sur Notifications et actions

Décochez l’option Suggérer des moyens de terminer la configuration de mon appareil pour tirer le meilleur parti de Windows

Une alternative consiste à faire appel la base de registre de Windows 10 :

Rendez-vous sur Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\UserProfileEngagement

Double-cliquez sur ScoobeSystemSettingEnabled . Si elle n’existe pas, créez une valeur Dword (32-bit) et nommez-la ScoobeSystemSettingEnabled

. Si elle n’existe pas, créez une valeur Dword (32-bit) et nommez-la ScoobeSystemSettingEnabled Attribuez-lui finalement la valeur 0

Source : Windows Latest