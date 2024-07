Windows 10 et 11 : votre PC chauffe trop ? Voici une application qui devrait résoudre tous vos problèmes

Les outils d'optimisation et de contrôle des composants pour Windows ne sont pas nouveaux, loin de là. Mais celui dont nous allons parler mérite peut-être une attention particulière, puisque ses atouts sont multiples et qu'elle se révèle assez efficace. Explications.

Sous Windows, les logiciels d'optimisation du PC sont légion. On en trouve pour à peu près tout, voire pour n'importe quoi. En revanche, des applications réellement utiles et efficaces, il n'en existe pas tant que ça.

Celle dont nous allons parler ici appartient pourtant à ce second type de catégorie. Elle permet en effet de mieux gérer la “dépense énergétique” de votre PC et ainsi, de mieux contrôler la température de ses composants… Et de faire quelques économies au passage, pourquoi pas ?

Cette nouvelle application permet de gérer la température du PC et sa dépense énergétique

Appelée Camomile, l'application compatible Windows 10 et Windows 11 se charge d'ajuster le voltage et la fréquence du processeur. Son objectif est d'empêcher les pics d'énergie. Rassurez-vous, vous n'avez rien à faire : un simple petit bouton Enable Cooling Mode permet d'activer l'optimisation, et le tour est joué.

Selon ses auteurs, l'application permet de réduire la température du PC “garantissant une température optimale même en cas de charge de travail conséquente, telle que les jeux ou d’autres processus nécessitant une utilisation accrue du processeur”.

Sur quel PC utiliser ce logiciel ?

Ce logiciel se destine tantôt aux anciennes configurations, qui peuvent atteindre les 100°C (selon les auteurs de l'application), mais aussi et surtout aux CPU de 14e génération, qui peuvent dépasser les 114°C. Par ailleurs, Camomile permettrait d'accroître la durée de la batterie d'un PC portable : “réduire la charge sur votre système d’exploitation avec Camomile peut aider à prolonger la durée de vie de la batterie de l’ordinateur portable, vous permettant d’utiliser un ordinateur portable plus longtemps sans avoir constamment besoin d’une prise de courant.”

Toujours d'après les auteurs l'application est capable de réduire de 34% le nécessaire énergétique du PC, et même de diminuer l'empreinte carbone. En outre, le logiciel peut aussi réduire le bruit émis par les ventilos du PC.

Nous avons testé le logiciel pendant quelques heures sur l'un des PC de la rédaction et avons rapidement constaté une petite baisse de chaleur, de l'ordre de 3 à 4 degrés (sur un ordinateur utilisé principalement pour de la bureautique, il nous faudra rapidement refaire ce genre de test sur une machine de gaming).

L'application est téléchargeable gratuitement sur le site officiel, dont vous trouverez le lien juste ci-dessous.