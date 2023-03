Windows 10, 11 : ce pilote Nvidia cause des écrans bleus de la mort, le patch arrive

Si vous utilisez une carte graphique Nvidia sur votre PC Windows, vous avez peut-être constaté de forts ralentissements de votre machine depuis quelques jours. Dans le pire des cas, vous êtes peut-être même victime d’écrans bleus de la mort intempestifs. Après investigation, Nvidia a reconnu que le problème est causé par l’un de ses drivers, récemment mis à jour. Un correctif sera déployé demain, mais en attendant une solution temporaire existe.

Il n’est pas rare que des pilotes défectueux déclenchent des écrans bleus de la mort sur Windows. Si ces derniers ne sont pas toujours catastrophiques, ils peuvent mettre à mal le bon fonctionnement du PC concerné, en plus de saboter le travail effectué par les utilisateurs avant qu’il n’apparaisse. Ceux équipés d’une carte graphique Nvidia en font malheureusement les frais depuis quelques jours.

Plus précisément, les soucis ont commencé le 28 février dernier, date à laquelle le constructeur a déployé une nouvelle mise à jour pour son driver GeForce Game Ready 531.18 WHQL, qui a apporté le support pour la technologie RTX Video Super Resolution. Depuis, les utilisateurs ont remarqué que le Nvidia Display Container, un processus géré par le pilote en question, entraîne des pics d’utilisation du CPU jusqu’à 10 %, après la fermeture de jeux ou d’applications de rendus graphiques, ralentissant de fait le système tout entier.

Patience, le patch du Nvidia pour Windows arrive

Pire encore, chez les plus chanceux, des écrans bleus de la mort viennent même interrompre la session en cours. « Je n’avais aucun de ces problèmes avant la mise à jour, et après être revenu à la version précédente, je n’ai plus eu de problèmes », explique ainsi un utilisateur sur le forum d’entraide de Nvidia. Le constructeur a depuis confirmé que son pilote se trouve à la source du bug. Un correctif est en cours de développement et sera déployé dès demain, assure ce dernier.

En attendant, vous pouvez toujours vous rendre dans le gestionnaire des tâches pour stopper le processus Nvidia Display Container pour mettre fin aux ralentissements. Vous pouvez également désinstaller la dernière version du driver pour revenir à la précédente en attendant le patch officiel. Voici comment vous y prendre :