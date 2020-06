Windows 10 : Edge casse le site YouTube si vous utilisez l’extension AdBlock

Microsoft reconnaît dans ses pages d’aide un problème avec le nouveau navigateur Edge (Chromium) de Windows 10 : ceux qui utilisent l’extension AdBlock ou AdBlock Plus ne peuvent plus lire les vidéos sur YouTube.

Vous n’arrivez plus à lire les vidéos YouTube via le nouveau navigateur Edge de Windows 10 ? Microsoft reconnaît le problème sur ses pages d’aide : « nous avons pris connaissance qu’un certain nombre d’utilisateurs qui ont installé AdBlock (Plus) ou Adblock for Youtube rencontrent des erreurs lors de la lecture de vidéos. Si vous êtes victime de ce bug, vous en serez sans doute quitte pour un écran noir dans le lecteur vidéo alors que vous essayiez de charger une vidéo sur YouTube ».

Edge et les extensions Adblock font buguer YouTube

Le problème ne touche pas que la version de Edge pour Windows 10. Toutes les déclinaisons du nouveau navigateur notamment celle pour macOS, sont visées. Les mêmes extensions AdBlock, AdBlock Plus et Adblock for Youtube fonctionnent normalement sur d’autres navigateurs construits autour du moteur de rendu Chromium. De quoi rendre les utilisateurs assez perplexes. D’autant que Microsoft ne propose depuis plusieurs semaines aucune autre solution que de désactiver ces extensions.

Les bloqueurs de publicité modifient le code des pages web à la volée pour y supprimer encarts et traceurs publicitaires. Il arrive en modifiant ce code HTML que les fonctionnalités de certains sites puissent être « cassées ». Au-delà, ces extensions sont vues d’un plus ou moins bon œil par les éditeurs de sites et géants de l’industrie, car elles assèchent les recettes publicitaires qui permettent aux internautes de consulter des services comme YouTube sans débourser le moindre centime.

Google par exemple pèse de toute son influence pour créer des standards communs au web pour rendre les publicités moins intrusives et faire baisser le recours à des extensions comme AdBlock – pour pérenniser le modèle de la publicité sur le web. Chrome a par exemple aidé à la disparition des fenêtres popup, aux vidéos avec son en lecture automatique, et autres pratiques abusives. Mais n’est pour autant jamais allé jusqu’à censurer ce type d’extensions sur le Chrome Web Store.

Lire également : Microsoft Edge devient le 2e navigateur le plus utilisé au monde, devant Firefox

Reste donc à savoir si Microsoft fera rapidement le nécessaire pour réparer rapidement le problème, ou s’il faut s’habituer à l’idée que Microsoft Edge fasse le service minimum pour ce type d’extensions.

Source : Microsoft