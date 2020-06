Edge de Microsoft va prochainement être installé automatiquement sur tous les PC équipés de Windows 10. La firme de Redmond tient à le faire savoir en envoyant un mail à ses utilisateurs, alors que Google devient de plus en plus pressant avec Chrome

Microsoft veut tout faire pour vous séduire. La société va en effet imposer son nouveau navigateur à tous les utilisateurs de Windows 10 avec une mise à jour, et ce même si vous n’en voulez pas. Comme le note Express.co, Microsoft commence à envoyer des mails à ses internautes anglophones sur Outlook afin de les prévenir de l’arrivée imminente de ce navigateur.

Ce mail indique qu’Edge va automatiquement s’installer sur les ordinateurs équipés de Windows 10. Un navigateur « recommandé » par Microsoft. Il n’y a rien à faire, juste à mettre à jour son PC, ce qui se fait de manière automatique au bout d’un moment.

Microsoft ne pousse pas le vice jusqu’à imposer Edge comme navigateur par défaut, mais tient à informer son arrivée au plus grand nombre de gens possibles. Un utilisateur peu averti pourrait aisément passer à côté. A noter que la précédente version de Edge sera toujours disponible sous le nom d’Edge Legacy.

Chrome en embuscade

Sorti en début d’année et téléchargeable sur le site de Microsoft, le nouveau Edge est basé sur le moteur Chromium, le même que Google Chrome. Ainsi, il profite de toutes ses extensions et de sa rapidité d’utilisation.

Google ne compte absolument pas se laisser faire, quitte à employer des méthodes très agressives. La dernière trouvaille en date de Google est d’avertir les utilisateurs de Gmail passant par Edge via une message d’alerte de connexion. Ce dernier l’incite à installer Chrome en trois clics.

La guerre des navigateurs est donc lancée entre Microsoft et Google. Aujourd’hui, sur PC, Chrome reste largement leader avec 68% des PC équipés. Edge culmine lui à 4% mais compte bien convaincre le plus de monde possible grâce à ses qualités et sa communication agressive.