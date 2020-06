Windows 10 : la mise à jour 20150 est disponible, nouveautés et comment télécharger l’ISO

Microsoft vient de diffuser la build 20150 de Windows 10 sur le canal Rapide à destination des utilisateurs du programme Windows Insider. Voici un petit tour d’horizon des nouveautés, des corrections de bug et de la manière dont il est possible de télécharger l’ISO ou de faire la mise à jour via le Windows Update.

La build 20150 de Windows 10 est de sortie. Précisons avant toute chose qu’il s’agit d’une version encore en bêta test et qu’elle se destine pour l’instant aux Windows Insiders qui utilisent le canal Rapide (désormais appelé canal Dev). Cette mise à jour permet de tester en avant-première toutes les nouveautés de Windows 10 et qui seront intégrées à la prochaine update majeure du système d’exploitation prévue la fin de l’année.

Quelles nouveautés pour la build 20150 de Windows 10 ?

Première innovation de la build 20150 : la gestion des applications par défaut s’enrichit. Microsoft avait annoncé de nouvelles fonctionnalités la concernant en avril dernier, celles-ci sont désormais disponibles pour l’ensemble des utilisateurs de la build 20150. Dans le menu Paramètres > Applications > Applications par défaut, il est maintenant possible de lancer une recherche par type de fichier, par protocole, etc.

Cette nouvelle édition de Windows 10 offre par ailleurs trois nouvelles fonctions liées à WSL (Windows Subsystem for Linux) : le calcul via le GPU, la possibilité d’installer WSL à l’aide d’une seule commande `wsl –install`, et la gestion des mises à jour de WSL 2 à l’aide de la commande `wsl –update`.

Autre innovation : la build 20150 intègre désormais les nouvelles données de géolocalisation de TomTom au sein de l’application Cartes (Maps dans la version originale). Microsoft avait en effet annoncé en début de mois que son équipe de développeurs chargés de travailler sur Bing Maps commençait à déployer les nouvelles données cartographiques de TomTom. Cette intégration dans l’application Cartes suit donc la même logique.

Enfin, cette nouvelle édition corrige un nombre conséquent de bugs, qui touchent tantôt Visual Studio, les répertoires Mes documents et Téléchargements, la mise à jour de Windows Update, la configuration du VPN ou encore le gestionnaire audio, qui plantait littéralement chez certains utilisateurs. La liste complète des bugs corrigés dans cette build est disponible sur le blog de Microsoft.

Où télécharger l’ISO de Windows 10 build 20150 ?

Le téléchargement et l’installation du fichier ISO de la build 20150 de Windows 10 se font en quelques étapes très rapides :

Commencez par vous inscrire au programme Windows Insider, si ce n’est déjà fait. Rappelons que Windows Insider est un programme gratuit, à condition de déjà posséder une licence de Windows 10 valide.

est un programme gratuit, à condition de déjà posséder une licence de Windows 10 valide. Téléchargez ensuite le fichier ISO à cette adresse. Il vous suffira de vous connecter à votre compte Microsoft pour pouvoir récupérer le fichier d’installation de Windows 10 .

. Une fois le fichier ISO téléchargé, il ne vous reste plus qu’à l’enregistrer sur un disque ou une clé USB à l’aide d’un programme comme Windows USB/DVD Download Tool (un programme officiel de Microsoft) ou Rufus (un logiciel tiers, mais qui fonctionne très bien lui aussi). Redémarrez votre PC, bootez sur votre disque ou votre clé USB et le tour est joué : vous pouvez dès à présent installer la nouvelle build sur votre PC. Nous vous conseillons de le faire sur une seconde partition pour plus de sureté.

Enfin, rappelons que, plutôt que de télécharger l’ISO, il est aussi possible de passer par une simple mise à jour de l’OS. Pour cela, rendez-vous sur le bouton Démarrer, puis cliquez sur l’icône des Paramètres et rendez-vous sur Mise à jour et sécurité. Dans la colonne de droite, dirigez-vous sur Programme Windows Insider et cliquez sur Commencer.

