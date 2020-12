Windows 10 : Adobe recommande de ne plus attendre et de désinstaller Flash dès aujourd’hui

En sursis depuis quelques années, le Flash Player d'Adobe s'apprête à tirer sa révérence. Dans quelques jours, le lecteur Flash nous fera ses adieux. En attendant, le lecteur livre un ultime message dans lequel il conseille fortement aux utilisateurs une désinstallation et rappelle le jour fatidique du 12 janvier 2021, date à laquelle le lecteur deviendra non opérationnel.



C'est au début des années 2000 que le format Flash a réussi à s'imposer comme un standard de l'animation et de l'interactivité sur le Web. Le lecteur permettait de jouer, de lire des vidéos, de créer des animations et des menus sur toute sorte de pages, ou même de les exécuter en local. Mais rapidement, le Flash Player a fini par montrer de grosses faiblesses. Son manque de sécurité en a fait l'une des cibles privilégiées des hackers, tandis que les développeurs ont préféré se tourner du côté du HTML5, plus léger et qui ne nécessite aucune installation d'application tierce.

Une réputation de lecteur mal sécurisé et des navigateurs qui le bloquent par défaut ont donc poussé le format Flash vers la sortie. Adobe a alors décidé d'arrêter tout support de son lecteur, après une dernière mise à jour de Flash déployée il y a deux semaines. Et aujourd'hui, c'est un message incitant les derniers utilisateurs à désinstaller le player qui apparaît.

Flash sera automatiquement supprimer de Windows 10 lors d'une prochaine mise à jour de l'OS

Celles et ceux qui ont toujours le Flash Player sur leur ordinateur voient désormais le message suivant s'afficher ” Adobe cessera de prendre en charge Flash Player après le 31 décembre 2020. Merci d'utiliser Adobe Flash Player. Pour aider à sécuriser votre système, Adobe empêchera le contenu Flash de s'exécuter dans Flash Layer à compter du 12 janvier 2021. Adobe recommande vivement de supprimer immédiatement Flash Player de votre système en cliquant sur le bouton de désinstallation. ”

Il est donc grand temps de désinstaller Flash dès à présent, telle est la recommandation émise par Adobe. Quoi qu'il en soit, même si celles et ceux qui ne le supprimeront pas dans l'immédiat de leur configuration se retrouveront rapidement dans l'impasse : la prochaine mise à jour de Windows 10 désinstallera automatiquement le Flash Player.

Notez enfin que cette suppression ne concerne pas les navigateurs Web, puisque Flash est un composant directement intégré au browser. En revanche, on sait déjà que Firefox 85, qui sortira en janvier prochain, n'intégrera plus aucun support du format d'Adobe. Quant à Edge et Chrome, ils seront eux aussi bientôt privés de Flash, même si l'on ignore encore à quel moment ce changement aura lieu.