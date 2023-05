Windows 10, 11 : le dernier Patch Tuesday corrige de nombreuses failles et bugs, installez vite la mise à jour

Microsoft a démarré le déploiement du Patch Tuesday du mois de mai, qui comme à son habitude vient corrige bon nombre de failles de sécurité et de bugs. Au total, 19 vulnérabilités disparaissent sur Windows 10, contre une vingtaine pour Windows 11. On vous rappelle comment installer sans attendre la mise à jour.

Hier on était mardi, et qui dit mardi dit Patch Tuesday pour tous les utilisateurs de Windows. Si vous n’êtes pas familier du principe, il s’agit d’une mise à jour publiée mensuellement par Microsoft, qui vient avant tout corriger les failles de sécurité de son système d’exploitation, mais aussi quelques bugs lorsque la situation s’impose. Le dernier en date a débuté son déploiement sur Windows 10 et Windows 11.

Sur Windows 10 21 h 2, ce sont pas moins de 19 vulnérabilités qui ont été éliminées, donc 4 critiques. Même constat du côté de Windows 10 22 h 2. Les vulnérabilités concernent notamment le protocole SSTP, Windows OLE, Pragmatic General Multicast et LDAP. Les failles sont similaires pour les deux versions du système d’exploitation.

Comment installer le dernier Patch Tuesday sur Windows 10 et 11

Du côté de Windows 11, on retrouve 20 vulnérabilités, dont 4 critiques. Il s’agit des mêmes que pour Windows 10. Mieux vaut donc installer la mise à jour sans attendre, au risque de vous retrouver à la merci des pirates qui pourraient exploiter ces failles. Voici donc les versions que vous devrez installer en fonction de votre version de Windows :

Windows 10 21 h 2 et 22 h 2 : KB5026361

KB5026361 Windows 11 : KB5026368

KB5026368 Windows 11 22 h 2 : KB5026372

Pour installer la dernière mise à jour, il vous suffit de suivre ces quelques étapes :

Ouvrez le menu Paramètres de Windows

de Windows Rendez-vous dans l’onglet Windows Update

Windows va automatiquement rechercher les mises à jour

Si celle-ci est disponible, cliquez sur Installer la mise à jour

Une fois le téléchargement terminé, redémarrez votre PC

Une fois toutes ces étapes accomplies, votre PC bénéficiera de la meilleure protection à date contre les menaces. Notez que quelques bugs ont également été résolus, ce qui devrait donc améliorer votre expérience sur le système d’exploitation de Microsoft.